英12岁女孩因过度肥胖被带走 其母或丧失抚养权

（来源：每日邮报）

英国一名12岁女孩因过度肥胖从她的家中被带走，医生发现她的BMI(身体质量指数)处于一个高度危险的水平。

据《每日邮报》、《镜报》报道，这名儿童体重超重，医疗人员和社会服务机构人员认为她现在的状况有可能危害到生命，因此她被送去了寄养中心。由于地方机构对这名女孩采取了“带离”的法律行动，她的母亲则可能会失去她的监护权。据悉，案件细节将由克莱福德·贝拉米（Clifford Bellamy）法官裁决，他已经在私人家庭法院的听证会上讨论了初步细节问题。

贝拉米表示，这个案子还不能确定，因为目前不清楚这名女孩的具体体重是多少。他解释说，几个月前，一名医生检查了这名女孩，发现她的体重指数处于“高度危险”的状态。这之后该女童一直被送到其他地方照顾，而关于她未来的决定权则掌握在社会服务中心的手中。法官说，医学专家将在之后的听证会上提供有关她健康状况的数据。

数据警告显示，英国三分之一的孩子在离开小学时体重超重或肥胖。英国公共卫生组织呼吁家长减少儿童食物中脂肪，盐和糖的添加量。（海外网 李梦溪）

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