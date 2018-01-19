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韩媒：仁川机场第二航站楼启用首日接待旅客超5万人

2018年01月19日19:08  来源：环球网
 

　　【环球网报道 记者 李婷婷】据韩联社1月19日报道，韩国仁川国际空港公社19日表示，18日第二航站楼启用当天接待旅客达5.13万人次，占整体接待旅客的26.2%。

　　仁川国际空港公社预计，第二航站楼启用次日将接待游客5.72万人次，第一、第二航站楼有望接待20.42万人次。

　　据报道，仁川机场第二航站楼13日开通机场铁路和高铁，公交车和机场巴士也从15日起开始运行。据统计，第二航站楼首日接待的旅客中有8753人次乘坐机场铁路和高铁，6947人次乘坐机场巴士。

　　第二航站楼是由大韩航空、达美航空、法国航空和荷兰皇家航空组成的“天合联盟”的专用航站楼，韩亚航空、廉航等其余航空公司将继续利用第一航站楼。第二航站楼可独立处理和办理登机手续、安检、海关检查、检疫、登机等出入境程序，开放后仁川机场年均客运吞吐量和货邮吞吐量将分别达7200万人次和500万吨。

(责编：樊海旭、王欲然)
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