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中国驻英大使：打造中英关系黄金时代“升级版”

2018年01月19日15:11  来源：新华网
 

　　中国驻英国大使刘晓明1月１８日在伦敦举行的中英经贸论坛上表示，对中英关系而言，２０１８年是十分重要的一年，期待中英双方在更大范围、更高水平、更深层次推动中英互利合作，共同打造中英关系“黄金时代”升级版。

　　刘晓明表示，２０１７年，中英关系克服诸多不确定、不稳定因素，实现平稳健康发展。中英高级别人文交流机制会议、经济财金对话相继成功举行，取得丰硕成果。双方在贸易、核电、运输、金融、人文等领域合作均取得重要成果。中英关系“黄金时代”的战略定位更加清晰，双方政治互信进一步加强，合作内涵更加充实。

　　刘晓明说，今年是中国全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是中国改革开放４０周年，也是“一带一路”倡议提出五周年。中英双方应抓住中国特色社会主义进入新时代、中国改革开放取得新进展，以及“一带一路”合作的机遇，为中英经贸合作提质升级注入新动力，打造全球开放型经济建设新平台，推动中英关系“黄金时代”行稳致远。（记者 邓茜 梁希之）

(责编：饶竹青(实习生)、刘洁妍)
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