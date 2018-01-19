俄认为乌通过关于顿巴斯问题法案如同做战争准备

俄罗斯外交部１８日就乌克兰最高拉达（议会）二读通过关于顿巴斯问题国家政策要点法案发表评论指出，乌议会这一举动类似于为在乌东地区发动新的战争做准备。

乌议会当天通过的这一法案将乌东部民间武装控制区定性为“临时被占领土”，将俄罗斯称为“侵略者”，并赋予乌总统在“临时被占领土”动用武装力量对抗“侵略”的权力。俄外交部认为，乌议会此举是为在乌东地区发动新的战争做准备。

俄外交部还在评论中驳斥了该法案关于俄“入侵”乌克兰的说法，认为乌克兰试图撇清自己在采取“缺乏考虑的”行动给人民带来损失和苦难方面所应承担的责任。

评论说，乌议会通过的这个法案完全有悖于明斯克协议，后者被公认为是调解乌克兰危机唯一可能的基础。俄方认为，乌议会通过的这个法案会适得其反，将使国家更加分裂，乌克兰当局将葬送在明斯克达成的相关共识和现有的乌危机解决机制。

俄外交部同时表示，乌议会此举与美国通报说准备向乌提供致命武器的时机相吻合，这不能不令人关注。

２０１４年４月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突，乌政府军在冲突地区实施“反恐行动”。经国际社会斡旋，冲突双方分别于２０１４年９月和２０１５年２月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，确定了停火分界线，大规模武装冲突得到控制，但小型交火事件至今仍未停止。（记者魏忠杰）

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