新闻背景：特朗普执政一周年大事记

２０１７年１月２０日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第４５任总统。以下是一年来特朗普政府的重要表态和政策措施。
２０１７年１月２３日，特朗普签署行政令，宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（ＴＰＰ）。
２０１７年１月２７日，特朗普签署行政令，暂禁全球难民和西亚北非７国公民入境，引发激烈争议。
２０１７年４月６日至７日，中国国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普举行会晤，为新时期中美关系发展指明方向。
２０１７年４月１０日，特朗普提名的尼尔·戈萨奇就任美国最高法院大法官，保守派在美国最高法院重占多数。
２０１７年５月２０日，特朗普抵达沙特阿拉伯开启任内首次出访，美沙签署１１００亿美元军售大单。
２０１７年６月１日，特朗普宣布美国退出《巴黎协定》。
２０１７年６月１６日，特朗普取消部分奥巴马政府古巴政策。
２０１７年８月２日，特朗普签署法案，追加对俄经济制裁，俄采取反制措施。
２０１７年１０月１２日，特朗普宣布退出联合国教科文组织。
２０１７年１１月８日至１０日，特朗普对中国进行首次国事访问。
２０１７年１１月２０日，特朗普将朝鲜重新列入美国的“支持恐怖主义国家”名单，出台更多对朝制裁措施。
２０１７年１２月６日，特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，称将把美使馆迁往耶路撒冷。此举遭到国际社会普遍反对。
２０１７年１２月１２日，特朗普签署总额约７０００亿美元的２０１８财年国防授权案，这是阿富汗和伊拉克战争以来，美国金额最高的国防授权案。
２０１７年１２月１８日，白宫公布特朗普任内首份国家安全战略报告，将中俄等国列为“竞争者”，气候变化从美国战略威胁名单中消失。
２０１７年１２月２２日，特朗普签署１９８６年以来美国最大规模税改法案。
２０１８年１月１２日，特朗普声称最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期，要求修改伊核协议条款，否则将退出伊核协议。（记者朱东阳 刘晨）
中国进则世界进 中国好则世界好 2017年中国经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。 相比经济增速，中国更看重发展质量，追求“稳中求进”“稳中向好”。作为拉动世界经济增长的最大动力源，中国的“稳”“进”“好”，是世界之福。中国进则世界进，中国好则世界好。这一点在进出口贸易上体现充分。 【详细】