多数德国网民没享受过承诺的最高网速

德国联邦网络局日前发布报告称，多数德国网民无法享受到网络运营商承诺的最高网速。

２０１６年１０月至２０１７年９月，有关人员分别对德国固定和移动宽带的数据传输速率测试了４３．７万次和２４．５万次。

结果显示，固定宽带方面，仅有１２％的用户下载时享受到了运营商承诺的最高网速，７１.６％的用户下载时网速达到了承诺网速的一半。这一结果与前一年相当。

移动宽带方面，现实与承诺差距更大，仅有１.６％的用户下载时享受到了运营商承诺的最高网速，１８.６％的用户下载时网速达到了承诺网速的一半，比例甚至低于前一年的３.４％和２７.６％。

这是联邦网络局第二次发布网速测试报告。网络局局长约亨·霍曼说，虽然网络运营商和宽带类型不同，但测试总体结果与前一年类似，用户依然难以享受到承诺的最高网速，运营商有必要为此采取行动。

据专业人士介绍，虽然网速“缩水”严重，运营商并不会因此受到惩罚，联邦网络局也只能通过公开数据向其施压。而且，相关行业协会也有自己的理由：出于技术原因，运营商无法一直保证最高的数据传输速率。（记者张毅荣）

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