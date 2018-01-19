欧安组织代表：三方联络小组仍是解决乌东冲突唯一固定模式

乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧洲安全与合作组织、俄罗斯）１８日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈。欧安组织特别代表萨伊迪克表示，三方联络小组仍是解决乌克兰东部地区冲突的唯一固定模式。

萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上说，保证冲突区平民安全并为此创造条件将是三方联络小组及其各工作组今年的首要任务，希望今年成为执行明斯克协议的决定性一年。

他说，去年１２月２７日，乌冲突双方交换战俘，这表明各方只要有政治意愿，即使是最复杂的问题也能达成一致意见。萨伊迪克希望换俘工作对整个谈判进程产生积极影响，深信各方应该向前看并解决相关遗留问题。此外，他还认为有必要详细考虑如何解决失踪人员问题。

据萨伊迪克介绍，新年和圣诞节期间乌东地区违反停火的情况明显减少。各方商定，三方联络小组下轮会谈将于１月３１日举行。

２０１４年４月，乌克兰东部地区爆发武装冲突。同年９月，乌克兰问题三方联络小组与乌东部民间武装在明斯克达成停火协议，但冲突并未完全停止。２０１５年２月，新明斯克协议签署，协议各方就乌东部地区政治安排达成一致，但协议并未得到有效执行。去年１２月２０日，乌克兰问题三方联络小组在明斯克举行例行会谈，各方商定从基辅时间２３日凌晨起实施无限期停火。（记者李佳）

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