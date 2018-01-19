恐怖潜艇 丹麦指控潜艇发明家谋杀瑞典女记者

丹麦检察部门16日宣布正式指控私人潜艇发明家彼得·马德森谋杀瑞典女记者金·瓦尔。

检方说，马德森受到谋杀、侮辱和肢解尸体以及性侵害罪名指控。检方寻求判处他终身监禁。案件定于3月8日开始审理，预计4月25日宣判。

根据控诉书，马德森的犯罪行为出于“事先计划和准备”。瓦尔可能遭割喉或勒死，调查人员暂时没有确定她的具体死因。

“这是一起不同寻常、相当残忍的案件。对金·瓦尔和她的亲属造成悲剧性后果，”特别检察官雅各布·布克—耶普森说，“我们有诸多技术性证据。我现阶段无法提供更多细节。这些证据必须在法庭上呈现，而非由媒体报道。”

耶普森拒绝回应涉及马德森杀人动机的提问。他说，瓦尔遇害前，马德森曾多次刺伤她。检方还寻求没收和销毁案发潜艇。

马德森现年47岁，2008年因制造“鹦鹉螺”号潜艇引发关注。去年8月10日，时年30岁的瓦尔在丹麦首都哥本哈根一处海港登上“鹦鹉螺”号，准备随行报道。次日凌晨，瓦尔的男友报案称瓦尔失踪，当时潜艇仍未返回。几个小时后，“鹦鹉螺”号被发现在哥本哈根西南方向的克厄湾沉没，马德森获救，瓦尔下落不明。马德森随后因涉嫌谋杀瓦尔被捕。

关于瓦尔的死，马德森几次改口。他最初向警方供称，潜艇沉没前已让瓦尔在哥本哈根一处港口下船。他随后翻供，称瓦尔被舱内金属砸到头意外死亡，他于是将瓦尔“葬在海里”。去年10月14日审讯中，马德森承认肢解瓦尔尸体并弃尸克厄湾。但他否认杀害瓦尔，再次推翻先前的供词，改称瓦尔在潜艇舱内死于一氧化碳中毒，而事发当时他在甲板上。

潜水员在海里相继找到瓦尔遭肢解的尸体。她的私处有14处内外刀伤。调查人员还发现，马德森私人电脑存有女性遭虐待的视频。马德森否认视频属于他。

对谋杀、性侵瓦尔和肢解尸体的罪名指控，马德森一直否认前两项。

美联社报道，马德森的律师贝迪娜·哈尔德·恩格马克暂未回应检方起诉，但强调她的当事人仍否认谋杀瓦尔。（刘曦）【新华社微特稿】

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