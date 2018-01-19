英国智库：“硬脱欧”会让欧盟英国“双输”

英国智库牛津经济咨询社分析说，一旦英国与欧盟无法达成协议，英国“硬脱欧”不仅会重创本国经济，也会让欧盟经济遭受沉重打击。

据英国《每日电讯报》17日报道，英国“硬脱欧”会让本国经济蒙受1250亿英镑（约合11083亿元人民币）的损失。同时，由于英国经济与欧盟供应链高度融合，“硬脱欧”也会对欧盟经济体造成近1120亿欧元（8867亿元人民币）的损失。

牛津经济咨询社发表的报告说，爱尔兰和捷克等国首当其冲，经济总产值可能将下滑超过1%，匈牙利和丹麦等国经济总产值可能下滑1%，显示“经济活动显著放缓”。

报告说，英国“硬脱欧”的直接冲击会让欧盟其他27国的经济总产值损失0.2%，即500亿欧元（3960亿元人民币）；而对供应链的冲击还将额外造成0.3%、即620亿欧元（4910亿元人民币）的损失。

报告说，欧盟想与英国达成类似与加拿大达成的贸易协定，且秉持“接受或离开”的态度，而英国一直希望能量身定制一份新协定，这样的分歧导致英国与欧盟无法达成协议的风险犹存。

此外，牛津经济咨询社的尼尔·基尔班警告，世界贸易组织规则会造成非关税贸易壁垒，增加贸易成本，但英镑已无足够贬值空间来冲抵这部分成本增加的影响。

除英国外的欧盟27国领导人在2017年12月的欧盟峰会上宣布，英国“脱欧”第一阶段谈判已就“分手费”、爱尔兰边界以及欧盟在英公民权利等核心议题取得“足够进展”，从而可以着手第二阶段谈判。第二阶段谈判将聚焦英国“脱欧过渡期”以及英欧未来关系。

英国去年3月29日正式向欧盟递交“脱欧”信函，成为首个寻求退出欧盟的成员国。根据欧盟法律，双方需要在两年内（2019年3月29日之前）完成“脱欧”谈判。（海洋）【新华社微特稿】

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