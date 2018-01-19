学生家长诉教育不公！韩暂缓幼儿园英语课禁令

韩国教育部16日宣布暂缓施行针对公立幼儿园的英语教学禁令。一些学龄前儿童父母强烈反对这一禁令，认为禁令针对公立幼儿园，而私立幼儿园不受限制，会导致教育不公平。

为给过热的英语早期教育“踩刹车”，韩国教育部先前决定，从今年3月起禁止幼儿园、托儿所课后教英语。韩国幼儿教育课程不包括英语，韩国广播公司（KBS）电视台报道，这意味着原则上叫停全国46%的幼儿园所设英语课。

禁令引发强烈反对。大约7000人在总统府网站“国民之声”专栏要求撤回，指认这一举措“只利于有钱人”、“侵犯教育自由”，要求“公立、私立一起禁”。

受就业困难等因素影响，一些韩国人希望以掌握英语方式提高竞争力，英语教育过热蔓延至幼儿教育阶段。据韩国教育部统计，韩国2017年有453家私立“英语幼儿园”，园内交流几乎完全使用英语，市场规模为2700亿韩元（约合16亿元人民币）。据一名国会议员估算，幼儿园平均入园费为每月57万韩元（约合3434元人民币），最贵入园费可达每月200万韩元（约合1.2万元人民币）。

为缩小与私立幼儿园的差距，一些韩国公立幼儿园响应父母要求，开设每天一至两小时英语课；除正常授课，还外聘讲师，做课外辅导。

重英语、轻韩语的倾向让韩国教育部忧虑。虽然幼儿英语课禁令暂缓，教育部依然决定，从今年3月起，禁止公立小学在校内为一、二年级学生开英语补习班。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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