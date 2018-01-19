和中国矿泉水过不去 澳大利亚患上了“焦虑症”？

澳大利亚媒体近期连续报道澳网被中国品牌矿泉水“侵占”的新闻。

最近，澳大利亚网球公开赛因售卖中国矿泉水而成为了众矢之的，被一些澳媒和网民贴上了“不爱国”的标签。

回顾近半年，澳大利亚政界、媒体频频抹黑中国，澳大利亚高校出现排华事件，给原本良好的中澳关系蒙上阴影。当前的中澳关系出了什么问题？澳大利亚为什么频频向中国发难？

带着这些疑问，新华网近日专访了中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽。

阮宗泽表示，澳大利亚近来的表现确实很不正常，甚至已经到了“草木皆兵”的状态。这些匪夷所思的现象背后主要有以下原因：

一是，澳大利亚国内存在政治问题。比如不久前澳大利亚炒作“中国渗透”、“政治献金”，实际上是澳大利亚国内的执政党打击反对党的举动，是党派斗争的结果，而中国成为了“替罪羊”。

二是，澳大利亚的“身份认同”出了问题。不论不管在历史文化，还是在价值观上，澳大利亚都认为自己是欧洲国家。但是，他们身处远离西方、接近亚洲的地方，经贸关系又与亚洲国家、亚太国家联系紧密，特别是和中国。中国作为澳大利亚的第一大出口市场，占澳大利亚出口的三成以上。理想与现实的矛盾对澳大利亚的身份是一个冲击。

以前，澳大利亚认为只要跟随美国就行了，现在美国出现了很多问题，已不再那么可靠。特朗普政府提出“美国优先”、美国退出TPP都对澳大利亚造成了打击。这些情况加剧了澳大利亚的战略困境。

三是，这一系列事件反映出中国崛起对西方的影响。澳大利亚近来的对华举动不是孤立的现象，西方国家或多或少会对中国说三道西。澳大利亚一边从中国获取利益，一边对中国指手画脚，就是西方傲慢心态的表现。

比如在中国市场经济地位上，西方对中国搞一些保护主义。此次一些澳大利亚媒体和网民的做法也是一种保护主义。中国每年要从澳大利亚进口多少产品？中国出口一瓶矿泉水就觉得受不了了。这种心态就是只能你买我的，不能我买你的，不符合市场原则。

在阮宗泽看来，中澳在制度、价值观方面的不同增加了澳大利亚对中国崛起的焦虑和不安。“澳大利亚无法像以前一样完全倒向美国，同时又缺乏对中国的认同，处在十分迷惘和焦虑的状态，不知如何自处。”

阮宗泽说，澳大利亚和中国的贸易带动了澳过去20多年的经济增长。现在澳大利亚自己出了问题，过去以美国为首的联盟体系也出了问题，却把这些问题归咎到中国身上，反映了澳大利亚在外交上缺乏没有独立性。

对于澳大利亚有些人近来不断搞事，阮宗泽表示，希望这只是暂时的现象，不要从根本上影响中澳关系。但是如果澳方执迷不悟，不加收敛，肯定会对双边关系造成影响，因为中国不会容忍澳大利亚一直“任性”下去。（栗一星 李雪梅）

(责编：刘茹霞(实习生)、杨牧)