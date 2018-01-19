十年最强暴风致德国六人丧生 交通大面积瘫痪

暴风“弗里德里克”18日席卷德国多地。这场自2007年以来最强的暴风已造成德国至少六人丧生、多人受伤，并导致德国全国交通大面积瘫痪。

18日登陆德国的这场暴风在该国中西部局部地区风速超过每小时200公里。受影响尤为严重的是北莱茵-威斯特法伦州、下萨克森州和图林根州。德国气象部门表示，这是自2007年暴风“Kyrill”以来最强的一次暴风天气。为确保学生安全，北威州的许多学校当天宣布停课，家长们必须提前到校将孩子接回家。

德国电视一台报道称，当天全德至少6人在风暴中丧生，另有多人受伤。根据警方通报的情况，在莱茵河畔埃默里希的一处露营营地，一名59岁男子被树木击中后当场身亡。在北威州索斯特县，一名68岁男子在驾车时由于风暴影响遭遇事故丧生。

德国最主要的长途出行方式铁路交通当天全面陷入瘫痪。德国铁路公司于18日下午暂停了全国所有长途列车的运营。而在前述受灾最严重的三州，城际列车和轻轨也全部停运。德国当天有约10万人经历了短时断电。

这场暴风给首都柏林也带来很大影响。18日中午，柏林市区开始下起暴雪，并伴随大风。强风一直持续到晚间，造成公共交通延误，路人亦感到行走困难。

暴风同样影响到德国的邻国比利时和荷兰。在两国分别有一人和两人被树木击中丧生，荷兰则有超过60辆卡车因为强风而倾覆。

暴风还令部分机场陷入瘫痪。德国西部的科隆/波恩机场和荷兰阿姆斯特丹机场当天均暂时停止了运营。德国杜塞尔多夫机场则取消了数架航班。同样位于德国西部的帕德博恩机场因顶棚被强风掀起，被迫紧急疏散现场人员。

德国气象部门18日23时许表示，暴风“弗里德里克”已向东进入波兰，其影响正一路减弱。（彭大伟)

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