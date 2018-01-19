特朗普与媒体战升级 媒体人:穿燕尾服领假新闻奖

特朗普公布了自己提议的“假新闻”奖，“最大赢家”是美国有线电视新闻网（CNN）和《纽约时报》。《纽约时报》担忧，特朗普对所谓“假新闻”的攻击正腐蚀美国民众乃至世界对美国媒体的信任。根据盖洛普公布的最新民调结果，美国人对媒体不信任度近年来大幅上升，66% 的美国人认为多数媒体报道是在模糊事实和观点之间的界限，且“大部分受访者认为‘假新闻’才是对民主的威胁”。

“特朗普与媒体战争进入最高潮！”德国《明镜》周刊18日称，美国总统给媒体颁发“假新闻奖”，CNN、《纽约时报》等美国主流媒体均受到特朗普的侮辱，这在美国总统历史上还是首次。特朗普成功制造了“假新闻”这个概念，来标记不利于自己的报道和反对自己的媒体。批评者说，总统成功地从根本上破坏了媒体的信誉。他们认为，这对民主和社会造成严重的后果性损害。法新社则感慨，2017年特朗普和媒体间的战争确实令人叹为观止，特朗普最讨厌的媒体之一《华盛顿邮报》曾统计，特朗普2017年在公开场合说了不止2000次“假新闻”。

对于特朗普公布“假新闻”奖，各“获奖”媒体立即做出反应。《华盛顿邮报》称，“特朗普‘假新闻’奖是个巨大的失败”。该报称，新闻机构在竞争激烈的环境下必然会犯错，关键是能否承认和迅速纠正错误。报道对这11条所谓“假新闻”报道进行了逐一反驳，最后得出结论说，所谓“假新闻”有8条都得到了迅速更正，有两篇报道被立即撤稿，并且导致记者辞职。还有两篇只是推文，也很快得到了纠正。此外，克鲁格曼的文章只是预测性评论，而且作者3天后就收回了其预测。

“特朗普颁发‘假新闻’奖”，但是并没有红地毯。”《纽约时报》称，“这是特朗普反媒体运动的最高潮，显示了总统对一个重要民主机构的敌意”。

哈佛大学学者蒙克在推特上留言称：“‘假新闻’奖就是特朗普以荒唐和愚笨的方式对美国建国原则——就此事而言是言论自由——进行的攻击。”

美国许多媒体人士纷纷恶搞“假新闻”奖。他们在社交媒体上宣称准备穿燕尾服去领奖，并称能被“假新闻”奖提名也是一种荣誉。美国CBS“科伯特晚间秀”节目主播科伯特在纽约时报广场上打出大幅广告，宣称希望自荐获得“假新闻”奖。ABC著名深夜脱口秀主持人吉米·金梅尔则称“假新闻”奖为“愚蠢的民众选择奖”。

在华盛顿，除了民主党议员外，不少共和党议员也反对特朗普对媒体的攻击。一直与特朗普不和的共和党参议员弗莱克特意把在国会发表演讲的时机选在公布“假新闻”奖之时，他猛烈抨击特朗普对待媒体的立场，将特朗普和斯大林、巴沙尔等“独裁者”相比拟。他称，“如果没有真相、没有对真理的忠诚和对事实的忠诚，总统先生，我们的民主不会长久。”另一名资深共和党参议员麦凯恩在《华盛顿邮报》上撰文批评特朗普“不断攻击美国记者和媒体的诚信”是“和专制政权亦步亦趋的行为”。他称，“美国一直是新闻自由的榜样，但现在新加坡、缅甸、委内瑞拉、利比亚、埃及和土耳其等国政府和独裁者都以特朗普“假新闻”的标准来应对本国媒体的批评”。（李勇 青木 陶短房 李司坤 陈一 柳玉鹏）

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