给象牙验DNA解密死亡信息 专家追溯盗猎发生地 

象牙中隐藏着大象的“死亡信息”。以给象牙测定年份、比对脱氧核糖核酸（DNA）方式，研究人员能够确定盗猎发生的时间和大致区域，有助于拯救面临屠杀威胁的非洲象。

去年8月，纽约市曼哈顿区一家古董店因出售非法象牙制品被查封，起获的非法象牙制品后续在纽约中央公园集中销毁。从事非洲野生动物保护的“野生动物明日基金会”从其中21件非法象牙制品中搜集象牙碎片，交由专家分析。

美联社15日这一动物保护团体的主管温迪·哈普古德的话报道：“这不仅有助于研究，也能够向人类讲述，一头活生生的大象是如何变成一件工艺品出现在街头。”

纽约哥伦比亚大学地球化学家凯文·乌诺说，借助碳14同位素测定，可以确定大象的死亡时间。一些象牙销售商往往声称，他们的象牙制品在1989年国际象牙贸易禁令生效前获得，碳14分析结果能够击破谎言。

象牙留存的DNA能够定位大象的生存区域。华盛顿大学生物学家萨姆·瓦塞尔上世纪90年代收集生存在非洲大陆不同区域的大象粪便，从中提取大象DNA，绘制出非洲象基因分布地图。比对非法象牙制品上的DNA，可以确定大象生前活动区域。

瓦塞尔的研究小组2015年发表一份报告，显示那些已起获的大宗象牙制品往往来自几个盗猎热点区域。这一发现促使联合国机构禁止坦桑尼亚和赞比亚出售库存象牙。

非洲象数量一度超过100万头，因盗猎猖獗数量骤减。据统计，2007年至2014年，非洲象数量减少30%，跌至35万头，平均每年减少8%。

2018年1月1日起，中国全面停止商业性象牙加工销售活动，国际社会视之为拯救非洲象的重要举措。不过，一些国家仍然坚称国内流通的象牙制品合法，拒绝关闭象牙交易市场。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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