中国大熊猫“华豹”和“金宝宝”顺利运抵芬兰 

新华社赫尔辛基１月１８日电（记者李骥志 张璇）装载着来自中国的雄性大熊猫“华豹”和雌性大熊猫“金宝宝”的专机１８日顺利抵达芬兰首都赫尔辛基万塔国际机场，芬方在机场举行了隆重的欢迎仪式。

赫尔辛基当天大雪纷飞，上午１０时左右，专机降落在机场。芬兰农林部长亚里·莱佩和中国驻芬兰大使陈立等几十位两国官员专门到机场迎接“华豹”和“金宝宝”的到来。

在必要的准备工作后，工作人员将装有熊猫的透明箱子外盖板去除，“华豹”和“金宝宝”与众人短暂见面，随后被送上一辆集装箱卡车，运往位于赫尔辛基以北约３００公里的艾赫泰里动物园。

芬兰主流媒体当天都报道了大熊猫抵达的消息，一些媒体还进行了现场直播。芬兰最大日报《赫尔辛基新闻》说，大熊猫抵达后受到了“总统级的接待”。

艾赫泰里动物园大熊猫专家尤哈·萨洛告诉新华社记者，大熊猫抵达芬兰后状态良好。他认为，艾赫泰里动物园所在的芬兰中部地区气候条件与大熊猫在中国的栖息地相似，有助于大熊猫繁衍后代。艾赫泰里动物园位于森林湖泊环绕之中，相信大熊猫将很快熟悉和喜欢上新家。

莱佩说，芬中两国有关部门为大熊猫的到来做了长期而细致的准备工作，芬兰人一直翘首期盼这一天的到来。这是大熊猫第一次来到芬兰，也是第一次来到北欧，这充分说明芬中两国的互信，芬兰人为此感到自豪。

陈立说，大熊猫抵达芬兰是芬兰在独立百年之际收到的最好贺礼，也最能表达中国人民对芬兰人民的友好情谊。大熊猫作为友谊的使者，将极大增进两国民众间的相互了解。

中国国家林业局总工程师马广仁说，“华豹”和“金宝宝”承载着中国人民的美好祝愿顺利抵达赫尔辛基。大熊猫是中国的珍稀物种，深受世界各国人民喜爱，中国政府实施了一系列保护工作，大熊猫保护事业取得显著成效。

根据中芬两国２０１７年４月签署的文件，中国向芬兰提供一对健康的大熊猫，用于在艾赫泰里动物园实施为期１５年的合作研究项目。为了迎接大熊猫的到来，艾赫泰里动物园建造了占地约１万平方米的大熊猫馆。预计今年中国春节期间，这对大熊猫将与公众见面。

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