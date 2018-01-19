加勒比小岛热心“一带一路”

“一带一路”倡议提出4年多来，在众多国际合作项目和交流活动中，华侨华人主动参与，成为“一带一路”上的连心桥，为“一带一路”的建设发挥了独特的作用。

博纳尔是加勒比海南部的一个小岛，是荷兰王国的海外领地。与附近的阿鲁巴岛和库拉索岛并称为“ABC群岛”。

在博纳尔市，华人社团是博纳尔社会重要的一部分。博纳尔市长瑞吉那介绍说，很多加勒比海沿岸的城市都很看重中国市场，他希望让更多的博纳尔市民了解中国，因为长久深入合作的前提是民心相通。在他的建议下，博纳尔市政府还专门批出一块地给华人社团建新会馆。

“岛上的华人最近新建了一个社团会馆，准备在新会馆开设一个课堂，请中国来的教师在这里教他们的孩子学习中文。事实上，不光是华人的孩子需要学中文，我自己也对汉语很感兴趣，我希望中文教师来了之后，不仅是教华人的孩子，也要教当地人学汉语。”瑞吉那说。

和博纳尔相比，库拉索的华人数量更多，华人社团的规模也更大。“华人是库拉索多元文化中的一部分，他们为库拉索的经济做出了很大的贡献。”库拉索首相罗荷纳特说。

在当地华人的积极推动下，目前荷属加勒比地区与中国在文化、教育等方面的交流日益密切，很多中国企业也在寻找机会前往加勒比投资兴业。

库拉索首相罗荷纳特也非常重视中国“一带一路”的倡议。在他看来，“一带一路”提出的时机刚刚好，随着中国日益重视与加勒比地区乃至拉丁美洲其他国家的合作，库拉索一定可以从中发挥积极作用。他认为，库拉索虽然很小，但因为独特的地理位置和地缘政治，蕴藏着无限可能，是“一带一路”倡议在拉美发展的绝佳地区。

（据广东广播电视台）

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