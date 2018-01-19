人民网>>国际

加勒比小岛热心“一带一路”

曾小威

2018年01月19日08:57  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“一带一路”倡议提出4年多来，在众多国际合作项目和交流活动中，华侨华人主动参与，成为“一带一路”上的连心桥，为“一带一路”的建设发挥了独特的作用。

　　博纳尔是加勒比海南部的一个小岛，是荷兰王国的海外领地。与附近的阿鲁巴岛和库拉索岛并称为“ABC群岛”。

　　在博纳尔市，华人社团是博纳尔社会重要的一部分。博纳尔市长瑞吉那介绍说，很多加勒比海沿岸的城市都很看重中国市场，他希望让更多的博纳尔市民了解中国，因为长久深入合作的前提是民心相通。在他的建议下，博纳尔市政府还专门批出一块地给华人社团建新会馆。

　　“岛上的华人最近新建了一个社团会馆，准备在新会馆开设一个课堂，请中国来的教师在这里教他们的孩子学习中文。事实上，不光是华人的孩子需要学中文，我自己也对汉语很感兴趣，我希望中文教师来了之后，不仅是教华人的孩子，也要教当地人学汉语。”瑞吉那说。

　　和博纳尔相比，库拉索的华人数量更多，华人社团的规模也更大。“华人是库拉索多元文化中的一部分，他们为库拉索的经济做出了很大的贡献。”库拉索首相罗荷纳特说。

　　在当地华人的积极推动下，目前荷属加勒比地区与中国在文化、教育等方面的交流日益密切，很多中国企业也在寻找机会前往加勒比投资兴业。

　　库拉索首相罗荷纳特也非常重视中国“一带一路”的倡议。在他看来，“一带一路”提出的时机刚刚好，随着中国日益重视与加勒比地区乃至拉丁美洲其他国家的合作，库拉索一定可以从中发挥积极作用。他认为，库拉索虽然很小，但因为独特的地理位置和地缘政治，蕴藏着无限可能，是“一带一路”倡议在拉美发展的绝佳地区。 

　　（据广东广播电视台）

(责编：刘茹霞(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

“一带一路”沿线国家投资前景良好 美国资产管理公司金瑞基金1月16日发布报告说，基础设施和经济发展的巨大投资需求将为“一带一路”沿线国家提供良好的投资机会。“一带一路”为工程机械、铁路、高速公路、电力、港口、物流等相关领域带来较好投资机会，相关项目的资金支持也会给金融业带来投资选择。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

朝韩就平昌冬奥会开幕式共同入场达成共识 据韩联社报道，朝韩副部长级冬奥工作会谈于17日在板门店韩方一侧的“和平之家”举行，双方就11个事项达成共识，并发表联合公报。根据联合公报，双方将在平昌冬奥会开幕式上举朝鲜半岛旗共同入场，并将共同组建女子冰球队参赛。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved