非洲智库代表探寻中国发展密码

“当我四五点钟醒来望向窗外的时候，看到已经有人步履匆匆去上班了。中国发展的秘密大概就在于勤奋工作的人民和严格的时间管理吧！”谈及此次来华访问的感受，来自埃塞俄比亚的约纳斯向记者感叹道。

约纳斯是亚的斯亚贝巴大学的一名副教授。15日至19日，来自安哥拉、肯尼亚、南非等11个国家的16名智库代表应邀对中国进行考察访问。他们不仅要探寻中国为何能取得如此飞速的发展，更期待中国发展为非洲带来更多机遇。

体验京津城际高铁，参观天津国际邮轮母港，感受天津中新生态城，参加“中国发展新时代与中非合作新机遇”研讨会……非洲智库代表感叹中国的发展速度恰如高铁速度，中国的发展经验给非洲国家发展带来了希望。

“我们不仅感受到中国是怎样快速发展并朝着全面建成小康社会的目标稳步前进的，也从中感受到了中国领导层的远见卓识，看到了他们如何为人民奋斗创造良好的发展环境。”南非教授勒佩尔说。

“中国领导人不仅关心中国自身发展，也愿意为世界面临的问题提供解决方案。”约纳斯说，希望非洲领导人也像中国领导人那样心系人民，关心底层民众，始终和人民站在一起。

在喀麦隆马鲁阿大学教授恩乔多看来，此次访问最大的收获就是坚定了对社会主义制度的信心。科学社会主义在21世纪的中国焕发出强大生机活力，“虽然我们不能复制中国模式，但可以从中得到很多灵感，尤其是学习了解社会主义理论体系在中国是如何不断丰富和发展的”。

恩乔多认为，非洲实现工业化需要三大要素：自然资源、基础设施以及人力资源。“非洲不缺资源，重要的是后面两项。让人欣慰的是中非已经开展了大坝、铁路、桥梁、机场等诸多基础设施项目合作，中非在人力资源领域的合作也日渐增强。‘一带一路’倡议让更多非洲学生有机会来华，也让更多中非学者可以实现互访。”

“我们非常期待中非合作论坛北京峰会，这是一个充满机遇的平台。”勒佩尔说，中非合作论坛框架下的合作就像是餐馆的菜单，非洲各个国家可以根据自身需要选择适合自己的合作发展项目。

勒佩尔说，期待中非合作论坛北京峰会可以推动中非互利合作迈上新台阶，通过基础设施建设和人力资源培训，助力非洲实现自身更高水平的发展。

（新华社北京1月18日电 记者潘洁、刘陆）

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