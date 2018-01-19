追梦赤子心 报国正当时

2017年12月30日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给莫斯科大学中国留学生回信，勉励他们弘扬留学报国的光荣传统，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。

回信至今，中国驻美国、德国、古巴、比利时、日本等多个使领馆召开座谈会，邀请留学生和访问学者学习、讨论回信内容。总书记的回信在留学海外的中国学生和访问学者中引发了热议，激励了他们的拳拳赤子之心和强烈报国志向。

亲切关怀 殷殷期待

在回信中，习近平总书记提到青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。

中国访问学者联谊会理事长、韩国首尔大学访问学者陈鹏说，习近平总书记的回信让自己感受到一代又一代国家领导人对留学人员的关怀，自己将时刻牢记总书记的“接力奋斗”要求，传承“留学报国”的光荣传统，努力奋斗，不辜负祖国和时代的期望。

“留俄学生道出了广大留学人员的心声，习近平总书记的回信是对所有海外学子的亲切关怀和殷殷期待。”新加坡国立大学中国留学生会主席张硕认为。

在土耳其伊斯坦布尔花园城市大学留学的钱超杰则认为，习近平总书记的回信让大家真切地感受到祖国的温暖，广大海外留学生将继承和发扬老一辈留学生的光荣传统，为中华之崛起而读书。

瑞典卡罗琳医学院在读博士生谭帅表示，作为新时代的青年留学生，他将谨记习近平总书记的叮嘱，不忘初心，踏实努力。

中国留日同学总会会长、顺天堂大学副教授汪先恩说，岁末之际，习近平总书记对全体海外学人的问候，使人感到格外温暖。新时代的留日学人将继承和弘扬留学报国的传统，为祖国发展作出不愧于时代的新贡献。

强大祖国 坚实后盾

“习近平总书记的回信是对海外学子的共同激励。深读此信，相信每个中国留学生内心都会升起强烈的民族自豪感和自信心。中国进入新时代，民族日益兴盛、国家日益强大，永远为我们提供着坚实的后盾。”在比利时根特大学攻读博士学位的李季说。

在韩国成均馆大学攻读博士的王华健说，到国外后更加热爱自己的祖国，也更加体会到祖国的强大，作为一名留学生要把这种对祖国的自豪感传递给外国人。

日本杏林大学政治学教授刘迪表示，目前中国科技革命出现加速发展的势头，创新创业开始深入社会各个角落。他认为，在未来，海外留学人员的智慧、力量不可或缺。

正在古巴留学，主攻动脉粥样硬化研究的寇顺超觉得，留学海外尤其能感受到祖国的进步与强大。“我们会常怀爱国之情、强国之志、报国之心，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的青春和力量。”寇顺超说。

随着中国发展越来越快，综合国力不断增强，越来越多的留学人员纷纷选择回国工作。

美国约翰·霍普金斯大学硕士研究生杨堃说，如今学成的留学生纷纷带着自己的优质项目和资源回国，这说明他们对中国发展和未来前途都很认同。

励学敦行 报效祖国

回信提到，希望留学生们弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民。励学敦行、报效祖国，这是习近平总书记的殷殷期望，也是留学生们的远大志向。

比利时新鲁汶大学博士生刘亚洲被回信深深打动，他说：“我们海外学子应始终不忘初心，努力学好专业知识，提升专业素养，早日成长为习近平总书记在回信中所期望的‘可堪大任的优秀人才’。”

“习近平总书记对留学生的关怀，激励着我们要珍惜在国外的学习机会，脚踏实地，一步一个脚印。”武建双在德国柏林自由大学从事高原生态研究，他说：“我的事业在西藏，我要早日学成归国，再上高原，在世界屋脊书写无悔青春。”

日本北陆先端科学技术大学院大学学友会会长王麒森表示，他之所以选择虚拟现实技术作为专业，就是为了更好地适应国家科技发展的需要。“学习国外最前沿的先进技术，攻克祖国发展急需解决的难题，是留学生的最大使命。”

新加坡中国公派学联主席杜康也表示，要牢记习近平总书记的嘱托，坚定留学报国的决心，刻苦学习本领，早日成才，早日服务祖国，让感激之情、报国之志落地生根。

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