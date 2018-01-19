朝鲜半岛局势出现难得缓和（国际视点）

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1月17日，朝韩双方代表在板门店举行会谈，同意北南双方将争取在平昌冬奥会开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场、共同组队参赛等举措。另外，韩国外长康京和近日表示，韩朝当前的对话可以延伸至讨论和平解决朝核问题，韩愿促成韩朝超越冬奥会议题的进一步对话。对于当前朝鲜半岛出现难得的缓和局面，国际社会予以高度关注和积极评价。分析认为，朝韩关系开始走出“冰冻期”，不过半岛局势彻底扭转仍需要各方的共同努力。

朝韩将在平昌冬奥会开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场

1月17日，朝鲜和韩国代表在板门店韩方一侧的“和平之家”举行有关朝方派团参加平昌冬奥会事宜的次官级（副部长级）实务会谈，并就多项事宜达成一致。当天参加实务会谈的朝方代表团团长为朝鲜祖国和平统一委员会副委员长田钟秀，韩方代表团团长为韩国统一部副部长千海成。根据双方当天发布的共同文件，朝韩将在平昌冬奥会开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场，朝韩还将在女子冰球项目上共同组队参赛。

朝韩曾在2000年悉尼奥运会、2004年雅典奥运会及2006年都灵冬奥会上使用“朝鲜半岛旗”一起入场。两国也曾在一些国际体育赛事上联合组队，如果这次组建女子冰球联合队成功的话，将是两国联合组队首次亮相奥运会比赛。

1月15日，朝韩双方也就平昌冬奥会和冬残奥会之际朝方派艺术团赴韩演出一事达成一致。据韩国统一部15日发布的消息，朝方三池渊管弦乐团140余人将访问韩国，并在江陵和首尔演出。韩方为朝方艺术团提供最大程度的便利及安全保障。朝方将尽快派考察团赴韩考察。双方将就其他涉及演出场所、舞台、器材等的具体事项通过板门店联络渠道进行协商。

双方还商定，平昌冬奥会开幕前在朝鲜境内金刚山地区举行朝韩联合文化活动，此外还将在朝鲜境内的马息岭滑雪场进行朝韩滑雪选手的共同训练。为此，韩方将于1月23日至25日派先遣队进行实地考察。相关具体实务问题将由双方通过板门店联络渠道进行书面协商。

此前，朝鲜和韩国已于1月9日晚在板门店结束高级别会谈。双方发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方强调，还将举行各领域会谈，通过对话协商解决问题。

国际社会期望各方抓住机遇，引导半岛局势向好的方向发展

中国外交部发言人陆慷1月18日在例行记者会上表示，当前朝鲜半岛局势出现了难得的缓和局面，值得各方倍加珍惜。国际社会应抓住这一机遇，继续给予支持和配合。

陆慷说，朝鲜半岛北南双方近日持续为国际社会带来好消息，从中我们看到了“北南骨肉亲，南北一家人”的同胞情谊，看到了双方相向而行、以善意对善意，为改善相互关系、缓和半岛局势付出的建设性努力，国际社会对此应予以鼓励。

陆慷表示，国际社会应抓住这一机遇，继续给予支持和配合，积极劝和而不是无端挑事，大力推动而不是掣肘添乱，进一步引导半岛局势朝正确的方向发展，为局势真正实现转圜作出切实努力，以免与和平的机会失之交臂。

1月16日，联合国秘书长古特雷斯对朝韩双方近日决定重新开放交流渠道及朝鲜决定参加平昌冬季奥运会表示欢迎。他表示，希望国际奥林匹克精神能将友谊传播到朝鲜半岛，乃至世界每一个角落。古特雷斯当天表示，朝韩交流渠道，尤其是军事交流渠道的重新开放，对于降低因误判或误解所导致的风险、缓解紧张局势至关重要。

古特雷斯说，现在尤其重要的是抓住当前有利时机开展一系列斡旋活动，积极推动实现半岛无核化。“我们正处在难得的机遇期，可以最大限度避免战争，我们一定要抓住机遇，引导局势向好的方向发展。”

俄罗斯总统普京日前对朝韩两国的对话表示称赞，他认为在两国关系好转的情况下，不应该再用经济遏制来破坏这一难得的势头。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫1月9日说，俄罗斯欢迎朝韩展开直接对话，因为开展对话是缓解朝鲜半岛紧张局势的唯一途径。

创造朝韩更多对话条件，是帮助实现半岛和平的正确方式

分析人士指出，朝韩新年伊始互动频繁，显示朝韩关系开始走出“冰冻期”，不过半岛局势得到彻底扭转仍需要各当事方的共同努力。

《韩民族报》18日发表题为“平昌冬奥会重新连通韩朝关系”的社论，指出平昌冬奥会向全世界传递了进一步的和平信号。以平昌冬奥会为契机，韩朝有望实现冰封已久的互相交流。《韩民族报》表示，韩朝双方能够如此坐下来共同商议，并打开沟通渠道、互通有无，便是走出了迈向“和平”的第一步。希望双方能够在谨慎对待组建联合代表队和共同入场等问题，避免因此割裂韩国社会的同时，全力以赴开启朝鲜半岛和解与和平的大门。

俄罗斯媒体在对朝韩对话表示欢迎的同时，仍然认为半岛严峻的形势并未因短暂回暖而彻底扭转。俄罗斯战略研究所专家斯威津措夫认为，在朝韩对话的好消息传出的同时，美国仍然在恫言加强对朝鲜制裁。经济制裁是美国的“最后一张王牌”。早在2000年，朝韩关系因为经济合作有所回暖时，美国对韩国的态度就立即转冷，美国并不想看见韩朝关系快速好转。

俄罗斯历史学家柯什金在接受媒体采访时表示，尽管美国不会直接进攻朝鲜，但是除此之外也拿不出能阻止朝鲜拥核的更好办法。和美国不断敌视朝鲜的政策不同，俄罗斯和中国应当帮助朝鲜走出孤立的境地，为其创造更多与韩国直接对话的条件，这才是帮助实现半岛和平的正确方式。

（本报东京、莫斯科、联合国、北京1月18日电 记者刘军国、曲颂、李秉新、王海林）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 21 版）

(责编：王仁宏、王吉全)