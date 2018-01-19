做半岛局势转圜的持续推动者（钟声）

唯有积极劝和而不是无端挑事，大力推动而不是掣肘添乱，才是引导半岛局势朝正确的方向发展，推动局势真正实现转圜的建设性举措

1月17日，朝韩同意北南双方将争取在平昌冬奥会开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场、共同组队参赛等举措；韩国外长康京和也于近日表示，韩朝当前的对话可以延伸至讨论和平解决朝核问题，韩愿促成韩朝超越冬奥会议题的进一步对话。双方会谈成果继续为世界带来好消息，充分体现相向而行、以善意对善意，通过对话协商改善相互关系、缓和半岛局势才是正确的选择。

然而，就在当前半岛局势出现难得缓和局面之时，国际上出现了一些与半岛北南双方积极互动背道而驰的不合时宜妄动。1月16日，由加拿大和美国牵头在温哥华联合举办所谓“朝鲜半岛安全稳定外长会议”，讨论如何加大向朝鲜施压等问题，与会国包括一些当年参加朝鲜战争对朝作战或援助“联合国军”的国家。打着“联合国军”的旗号办会本身就具有冷战色彩，况且大多数参会方与朝核问题没有半点关系，聚在一起煞有介事地讨论安理会决议之外的附加制裁，不可能给半岛局势带来任何建设性推动，只会在国际社会制造分裂，损害各方推动妥善解决朝鲜半岛核问题的共同努力。

回顾朝核问题的历史进程不难看出，通过协商均衡解决各方关切才是正确之举，而六方会谈就是致力于此的一个不可替代的平台。2003年，在中国推动和各方支持下，朝核问题从三方会谈发展为六方会谈，并在2003年至2007年对话谈判期间，达成了“9·19”共同声明这样具有历史性意义的政治文件，取得了朝鲜提交核申报、炸毁冷却塔这样的实质性成果。正是在2008年对话谈判中断之后，半岛形势逐渐失控，有关各方的动作幅度越来越大，威胁半岛和平稳定的冲击波越来越强，各方信任严重缺乏，陷入了恶性循环的怪圈。六方会谈的成果与意义有目共睹，至今，联合国安理会通过的涉朝决议一再呼吁恢复六方会谈，重申支持“9·19”共同声明中作出的承诺。

当前，半岛局势出现了难得的缓和局面，为对话谈判提供了顺势而为的历史性机遇。各方应该共同努力把来之不易的缓和势头延续下去，为重启对话谈判创造条件。六方会谈进程中的一件小事至今值得深思：2005年第四轮会谈陷于僵局时，中方团长吟诵古诗相劝：“千里家书只为墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”中方意在提醒相关方以大局为重，化解僵局。会后，有代表团成员特意请中方团长将这首诗题在折扇上以作留念。六方会谈曾经取得的成果证明，越是在矛盾与分歧显现之时，越需要各方着眼于半岛无核化、东北亚和平稳定的大局，牢记各自的责任与使命，本着相互尊重的精神，不断增进互信、相向而行。

中方提出“双暂停”倡议和“双轨并行”思路，也是在为复谈寻求一个现实可行的突破口，最终目的是为了达成半岛和平协议，与各方共同努力营造一个和平、合作的地区环境。面对难得缓和的历史机遇，各方都应谨记，唯有积极劝和而不是无端挑事，大力推动而不是掣肘添乱，才是引导半岛局势朝正确的方向发展，推动局势真正实现转圜的建设性举措。

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 21 版）

(责编：王仁宏、王吉全)