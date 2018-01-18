专访：“中国－欧盟旅游年”拉近彼此距离——访中国驻欧盟使团团长张明

“中国－欧盟旅游年”开幕式将于1月１９日在意大利“水城”威尼斯举行。中国驻欧盟使团团长张明大使日前接受新华社记者书面采访时表示，“中国－欧盟旅游年”将拉近彼此距离，促进民心相通，为中欧关系健康稳定发展提供更多正能量。

张明说，２０１８年是中欧建立全面战略伙伴关系１５周年，将这一年定为“中国－欧盟旅游年”意义重大，可以极大促进中欧关系全面发展。

张明认为，从经济合作角度看，以“旅游年”为契机深化中欧旅游合作，可将双方丰富的旅游资源和庞大的旅游市场更紧密地连接在一起，达到１＋１＞２的效果，为中欧务实互利合作打造新亮点。

数据显示，中国已成为欧盟第三大游客来源国。２０１６年访问欧盟各国的中国公民达３４９．１７万人次，欧盟国家赴华旅游人数达３１０．８１万人次。２０１７年上半年，赴欧旅游中国公民数量增长尤为迅猛，同比增长６５％。

张明说，赴欧中国游客不仅数量增长迅猛，游览目的地也更加多元，他们既喜爱意大利、法国这些经典旅游目的地，也更多地走向中东欧等新兴旅游市场。“比如受热门影视剧影响，去年克罗地亚的中国游客数量增长了１０倍之多。”

他表示，在中欧关系已达到前所未有广度和深度的今天，“旅游年”不仅带来经济效益，还将带来显著的人文效益。

“现在，人们都希望来一场说走就走的旅行。旅行不仅能看到不同风景，品尝到不同美味，购买到不同纪念品，还能发现未知世界，感受不同风俗、文化，体验不同生活方式和理念，这些不仅有益于我们个人，对于国家间关系发展也极为有益。”

张明说，为促进包括旅游在内的中欧交往，人员往来便利化已被列为中欧合作五大平台之一，双方正在积极推进。根据双方共识，欧盟在１５个没有成员国使领馆的中国城市开设签证中心，极大地方便中国游客申请签证。

他还透露，目前中欧双方已开始就更大范围便利人员往来协定进行商谈，旨在为普通护照持有者提供签证便利化安排。“对于希望领略对方秀丽风景和灿烂文明的中欧游客来说，这无疑会是一个好消息。”

谈到开幕式举办地威尼斯，张明说，历史上威尼斯是欧洲重要的商业和航运中心，是古代丝绸之路上的重镇，如今威尼斯已被列入世界文化遗产名录，是中国游客非常熟悉和喜爱的旅游城市。“可以说，威尼斯的昨天和今天都与中国有着难以分割的情谊，在威尼斯举办‘旅游年’开幕式，可以体会到中欧两大古老文明之间跨越时空的交流。”

张明说，开幕式后，“旅游年”将有一系列精彩纷呈的活动。“今年中国春节正值欧洲多国的狂欢节，我们将看到中国元素融入狂欢节庆典；中国元宵节期间，作为‘欧盟心脏’的比利时布鲁塞尔将举办大型中国灯展，欧洲民众将在这里感受‘花市灯如昼’的热闹与喜庆。”在一些重要节日，双方还计划分别以代表中国国旗的红色和代表欧盟盟旗的蓝色点亮中欧著名地标。各类文化展演、研讨交流活动也将先后举办。

“民心相亲，中欧关系才能行稳致远。”张明说：“‘旅游年’的举办将进一步增进双方民众相互了解，拉近彼此距离，促进民心相通，不仅有助于中欧两大文明的互学互鉴，也将夯实中欧关系的社会民意基础，为中欧关系健康稳定发展提供更多正能量，为中欧友好奏响新时代的华彩乐章。”（记者 郑江华 王子辰）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)