中国贡献将会对全球气候治理产生重要影响

人民网北京1月18日电 对外经济贸易大学与日本名古屋大学共同创办的国际低碳经济研究所，联合社会科学文献出版社共同主办的《低碳经济蓝皮书：中国低碳经济发展报告（2017》发布会18日在北京举行。

报告以“聚焦全国碳市场，推动中国引领全球气候治理”为主题，指出中国已从被动接受气候治理变为主动参加和引领全球气候治理。中国在全球倡导绿色“一带一路”将是中国对世界经济发展和气候治理的最大贡献。

全国碳市场建设的关键是发展碳价机制

蓝皮书指出，建设全国碳市场的关键是碳价机制。发展碳排放权交易市场是促进经济发展方式低碳转型和能源体系革命的重要制度建设，其核心是促进减排。碳排放权交易市场发展过程中建立的碳排放统计、监测、上报和核查体系，也是实现低碳发展最基础的制度建设，并适应在《巴黎协定》下全球盘点和透明度的要求。

我国经济新常态下推进新的发展理念，也为全国碳市场建设和健康发展提供了良好的舆论氛围和政策环境。当前，要结合全国统一碳市场建设，利用协同措施促进碳市场健康发展。

中国碳市场的良好价格机制尚未形成

蓝皮书指出，中国碳市场活跃度低、以履约为目的的撮合交易是困扰碳交易市场正常运行的关键问题。从实证结果来看，减排效果局限于湖北、广东和深圳。

基于七个碳交易试点的公开数据和信息，报告指出，中国七个碳交易试点流动性仍然很低，良好的价格机制尚未形成；信息披露程度仍有待提高；碳市场的减排效果在七个试点之间存在一定差异。推动全国性碳交易市场的建立仍须谨慎，需要在实施政策前进行更深入的评估和研究。

林业碳汇的有益探索：可为塞罕坝林场带来收入超亿元

近年来，国家高度重视林业在应对气候变化中的特殊地位和作用，明确提出要“大力增加森林碳汇”，即提高国内森林吸收和储存二氧化碳的能力。蓝皮书以华北地区首个在国家发改委注册成功并签发的林业碳汇项目——塞罕坝林业碳汇为例，介绍我国林业碳汇CCER项目的政策背景及开发现状。

蓝皮书指出，造林碳汇项目已经完成首批核证减排量的签发工作。据碳交易市场行情和价格走势保守估计，造林碳汇和森林经营碳汇项目可为塞罕坝林场带来超亿元的收入。林业碳汇给国有林区、林场提供了一条实现林业生态效益价值化的有效途径，但这项工作处于起步阶段，也面临定价难、收益不易保障、缺乏相关政策和保障性法规等难题。（刘茹霞）

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