美旅游业连续3年滑坡 旅游业者澄清：不怪特朗普

美国海外游客减少，旅游业连续3年滑坡，一些旅游业人士怪罪总统唐纳德·特朗普的言论和政策。

然而，旅游业者16日在一次会议上澄清，游客减少与多种经济和行政因素有关联，不怪特朗普。

多家美国旅游业相关行业协会的代表当天开会，为旅游业形势不佳寻找对策，创立“美国观光联盟”。

美联社援引会议发布的统计数据报道，美国入境游规模从2015年开始连续3年下滑，全球占比从13.6%减少至11.9%。在会议统计的全球12个旅游市场中，仅美国和土耳其接待的远途海外游客减少。

根据统计，在美国49个州和首都华盛顿，旅游业都位列从业人数最多的十大行业，入境游还是美国最大的服务贸易出口行业，在全部出口业中排名第二。

美国旅游协会首席执行官罗杰·道说，过去3年美国入境游规模下滑程度相当于游客减少740万人次，或者意味着损失10万个就业岗位。

美国旅馆和住宿业协会主管凯瑟琳·卢格说，海外游客平均在美消费4400美元，游客减少对一系列产业产生连锁影响，包括酒店、餐饮、零售。

由于特朗普主张“美国优先”，推行限制移民的政策，一些美国旅游业者把海外游客减少归罪于他，称作“特朗普暴跌”。

纽约市旅游发展局首席执行官弗雷德·迪克逊告诉美联社记者，特朗普政府需要认清入境游给美国经济带来的“巨大贡献”，如创造就业岗位、保持贸易平衡、刺激经济发展。“持续升级的负面言论和旅游限制令”对美国旅游业无益，只会损害美国在游客中的形象，把游客推向竞争对手的市场。

不过，与会者认为，“特朗普暴跌”并无道理，是多种经济和行政因素导致旅游业滑坡，如美元汇率坚挺、签证制度。作为例证，罗杰·道说，尽管特朗普在加拿大不受欢迎，访美加拿大游客数量持续增加，原因之一是加元对美元升值。

会议没有就止住旅游业下滑势头列出具体方案，只是提出应采取措施，更便于外国游客获得签证，而且应发出更多好客信号，对冲强化入境管控造成的心理影响。

罗杰·道还说，美国观光联盟成员一直与美国国务院、商务部、交通部等政府部门保持沟通。他希望政府方面增加签证和海关部门人手。

按照美国博彩协会主管杰夫·弗里曼的说法，“我们的许多安全规定被误读为不好客的信息”，而美国能够成为“既好客又安全的旅游目的地”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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