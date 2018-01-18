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一本《哈利·波特与魔法石》失窃 市值4万英镑

2018年01月18日21:19  来源：新华网
 

　　英国二手书经销商SN Books的仓库失窃，12本收藏级旧书不翼而飞，其中包括一本市值4万英镑（约合35.6万元人民币），存放在一个特制红色盒子中的《哈利·波特与魔法石》首版精装本。

　　英国广播公司17日援引警方的话报道，两名男性嫌疑人8日晚11时50分至9日凌晨1时30分从位于诺福克郡塞特福德的这座仓库偷走这些书。

　　警方说，这些书“不是那种平时能见到的书”，失窃书籍除《哈利·波特与魔法石》，还有市值9000英镑（8万元人民币）左右，带作者签名的首版《魔法的色彩》、两册各市值2000英镑（1.8万元人民币）的首版斯蒂芬·金著作《枪侠》，市值不详的《霍比特人》首版书、一套4册首版《小熊维尼》、带物理学家斯蒂芬·霍金大拇指印的1983年版平装书《时间简史》。

　　警方呼吁各家书商留意是否有人变卖这些书。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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