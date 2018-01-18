给中美经贸关系钉钉子，不明智！

近期美国对华贸易保护“小动作”不断升级，从重启“301调查”“232调查”等多项已多年不用的贸易救济手段，到给中国企业赴美正常商业合作设置“弹簧门”“玻璃门”，再到将中方市场列入“恶名”，势头愈演愈烈。

面对经济增长乏力，美国方面不是从自身经济结构失衡查找原因，而是挥舞保护主义大锤，打压贸易伙伴，这种给中美经贸关系钉钉子的行为，实非明智之举。

美国有句谚语：在手里只有锤子的人眼中，所有问题都像钉子。美国对包括中国在内的国家采取一系列保护主义措施，恰似谚语描绘的情景：用保护主义的心态看外界，满眼皆是对手。

在全球化和自由贸易已成为各国共识的背景下，美国不断发起对华所谓贸易救济调查，频频阻碍中方企业投资并购，其保护主义做法大有“囊括四海之意，吞并八荒之心”。

投资也好，合作也好，最佳选择是让企业顺应市场经济规律自主发展。对一直以自由、民主等价值观“示人”的美国来说，屡次以安全审查为由拒绝他国投资，或自定标准单方面对他国指责，这种双重标准做法不仅有损公平竞争原则，也是对美国所谓自由、民主国际形象的一种损害。

保护主义不仅无法解决双方分歧，而且损人不利己，甚至会让自身发展陷入困境。1930年美国胡佛政府出台的“斯姆特－霍利法案”，提高原材料进口关税，导致美国出口急剧下降，成为美国深陷大萧条的原因之一。

中国拥有巨大的市场潜力，仅服务业吸引外资占比就超70%。从特朗普访华与中方签订的经贸大单看，中方对美方在金融、民航等领域的投资进一步放宽，充分显示出中方扩大中美经贸往来的诚意。而美方砸向中国的保护主义大锤，势将损害双方的经贸合作。

全球化发展一方面深化了各国之间的依存，另一方面也加剧了经贸摩擦的程度。面对分歧，应当对话协商，选择合作发展，以建设性方式处理敏感问题，尊重彼此核心利益和重大关切，这样才能让中美经贸合作之手握得更紧。

(责编：樊海旭、常红)