占比达99%！韩媒惊呼中国泡菜“攻陷”韩国

【环球时报驻韩国特约记者 李军】韩国关税厅17日发布的贸易统计数据显示，2017年韩国泡菜的贸易逆差为503亿韩元(约合3亿元人民币)，比2016年增长11%。这不仅是自2000年实施相关统计以来的历史新高，也是逆差数值首次突破500亿韩元的大关。与此同时，韩国泡菜的进出口数量差距也创下新纪录——2017年韩国进口泡菜27.56万吨，是出口量(2.43万吨)的10倍。这一连串数字背后的一个原因是，中国生产的泡菜物美价廉，大举进入韩国市场。中国产泡菜在韩国进口泡菜中占比达99%。对此，韩媒惊呼“中国产泡菜攻陷韩国市场”。

“泡菜宗主国的羞辱”，韩联社17日以此为题报道称，韩国农水产食品流通公社最近发布的报告显示，韩国各餐厅普遍使用中国产泡菜，助长韩国进口泡菜的规模逐年高于出口规模。韩国泡菜进出口价格相差巨大，是韩国泡菜每年进口规模加大的原因之一。以2016年为例，韩国产泡菜的出口价格为每公斤3.36美元，而进口泡菜的单价仅为每公斤0.5美元。这篇报道被《韩国先驱经济报》、《每日经济》等媒体广泛引用转载。

《韩国日报》17日称，由于中国产泡菜物美价廉，与韩国产泡菜相比具有竞争优势，被韩国国民广泛接受。于是不论是在中国的朝鲜族人，还是汉族中国人，甚至连韩国人也都在中国境内建起大型的加工厂生产泡菜。在中国山东、辽宁、吉林等地约有100多家泡菜工厂与韩国建立贸易关系。《韩国营农新闻》说，韩国国会朴完柱议员去年10月就开始呼吁政府应采取适当支援措施扩大泡菜出口。他警告说：“泡菜贸易如果再这样以赤字形态持续下去，韩国作为泡菜宗主国的地位和形象都将受到影响”。

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