法阿尔比空气污染致一学校停课 污染来源暂不明

【环球网综合报道】据法国《快讯报》1月18日报道，法国当地时间1月17日上午10点左右，法国阿尔比地区圣塞西尔中学发生空气污染事故，致使4人被送往医院接受进一步的检查。

报道称，17日上午10点左右，圣塞西尔中学的课程正常进行，但教学楼A里正在上课的老师和学生突然开始咳嗽。一名学生称，警报响起时，他们还以为是火灾、袭击等演习。随后，警察、消防员和医疗急救队都赶至这所学校，学生与教员也都从教学楼A转移到了教学楼B。

学校校长在了解到情况后立即通知了警察和消防队。学校所在省份的国民教育局(Dasen)、学区区长、阿尔比市市政府及医疗急救队等相关方面也都相继收到了通知。

34名消防队员被派往学校。他们在教学楼B设立临时医务室，并对15名学生和2名行政人员进行了检查。经检查后，其中13人可以返回家中，但另外4人则需要送到医院接受进一步检查。

据悉，引起此次事件的空气污染的来源尚不明确。17日中午12点45分左右，在圣塞西尔中学进行的相关部署都已解除，未发现令人不安的情况。所有学生都被要求返回家中，接受过检查的人还需要进行清理和清洗。校方与学生家庭将通过工作热线保持联络。(实习编译：曹洁春 审稿：王莉兰)

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