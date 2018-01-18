崔顺实下月或判25年 女儿却被拍深夜约会男子(图)

11日晚，郑维罗与男子在餐厅约会

海外网1月18日电 因坑娘坑总统一夜走红的郑维罗，最近又被韩媒挖出了新的爆料。11日深夜，她被拍到与年轻男子在餐厅亲密约会，饭后两人还挽着手臂一同回家。而下个月，郑维罗母亲崔顺实的“亲信干政案”将要一审宣判，检方建议法院判处其25年监禁。

郑维罗挽着男子的手臂，两人非常亲密

韩国媒体《THE FACT》报道称，11日晚间，郑维罗被拍到在首尔江南狎鸥亭洞的一家餐厅里，与28岁的马匹管理师李某共进晚餐。饭后，两人亲密地挽着手臂一起出来。

据悉，郑维罗1996年出生，她18岁念高三时怀孕，19岁生下一子。虽然后来与孩子父亲结婚，但不到半年就离婚。孩子归郑维罗抚养。

韩媒指出，郑维罗和约会男子早已同居。去年11月25日，有人闯入郑维罗的寓所，并以利刀刺伤其房间内一名男子，后被送院接受一周时间的治疗。虽然当时伤者身份没有公开，但后来被确定就是李某。

快到家时，两人故意拉开距离

当晚，郑维罗和李某都非常低调谨慎。他们戴着帽子和口罩，进饭店也是选择坐在远离门口的角落。而且，当他们快到家时，为了避人耳目，故意拉开距离。

据海外网了解，“亲信干政门”事件发酵后，崔顺实与女儿郑维罗的关系就日渐疏远。前段时间，两人还被曝出曾因一块地皮的出售问题，于去年10月闹上法庭。

崔顺实将女儿告上法庭

据韩国《朝鲜日报》报道，崔顺实和郑维罗在江原道平昌郡有一处23万㎡的地块，市值或超过10亿韩元(约合人民币610万元)，产权归两人共有，各占一半份额。崔顺实母女曾在2015年以该地块为担保，在德国贷款25万欧元(约合人民币195万元)。

郑维罗

去年10月底，崔顺实针对女儿郑维罗向法庭提交“假处分诉讼”，要求禁售平昌地块。

崔顺实前夫郑润会

对于起诉的原因，崔顺实表示，“女儿就连律师也无法会见，我这么做，是警告她别被人耍了随意处置财产。”而实际上，崔顺实与前夫郑润会也有过官司。2016年2月，崔郑两人离婚2年之后，郑润会突然因为财产纠纷，将崔顺实告上法庭。

而韩国法律界人士则认为，崔顺实提起诉讼，也是为了展示自己在押期间毫不示弱的态度。

法院接到崔顺实诉讼请求后，认为崔顺实母女是地块共同所有人，为了避免郑维罗受到损失，要求崔顺实提供担保。但崔顺实并未履行法院要求，法院于11月末将起诉驳回。由于崔顺实对此没有提出异议，法院驳回决定于12月初正式生效。

去年7月，郑维罗在未与母亲崔顺实商量的情况下，以证人身份参加三星电子副会长李在镕的审判。而且，她出庭时还作了不利于崔顺实的证词，称“三星送的马，母亲让我就当自己的骑。”母女关系由此开始交恶。(编译/海外网 刘强)

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