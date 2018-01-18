德里将在全市公立学校安装监控 父母可随时通过手机查看

【环球网综合报道】印度德里的父母们很快就能通过手机应用程序实时观看他们的孩子在教室里的动态。英国广播公司(BBC)1月18日报道称，德里地区首席部长阿尔温德 ·凯杰里瓦尔(Arvind Kejriwal)表示，三个月内将在所有公立学校将安装闭路电视。他表示希望这一举措能使学校“透明化，并且负责任”。

据报道，安装此设备还出于对孩子的安全考虑。2017年9月，一个小男孩在学校浴室里被割破喉咙。这一致命事件发生在距德里市约32千米远的一所国际学校。几天后，一个五岁的女孩在德里东部的一所学校遭到性侵。

1月17日，阿尔温德·凯杰里瓦尔表示已经检查了所有公立学校每班安装监控设备的进度，每位家长都可以通过手机实时查看他的孩子在课堂上学习的情况，这将使学校透明化和负责任，并确保孩子的安全。一些家长对此举表示欢迎，但也有人称此举很“荒唐”，并表示这是“监视社会”的标志。(实习编译：宿佳玉 审稿：田瑞哲)

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