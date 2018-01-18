拨款法案成“杀手锏” 美国政坛“怪病”难医

美国国会去年12月通过的临时拨款法案定于19日到期，参众两院须在这一天前通过综合拨款法案或临时拨款法案，以维持政府各部门运转。如果国会届时未能通过新的拨款法案，联邦政府或面临“停摆”风险。

分析人士说，总统唐纳德·特朗普上任一周年之际，国会仍无法就联邦财政开支达成一致，拨款法案成为党争的“杀手锏”。这折射出美国政治深陷党派分歧，政务受到选举政治“指挥”，因政治短视而忽视国家利益的“怪病”难以根除。

【分歧不断】

美国2018财政年度于2017年10月1日开始，至2018年9月30日结束。国会参众两院去年12月两次通过临时拨款法案，民主、共和两党眼下仍对预算内容存分歧。

按照路透社的说法，两党争论焦点包括移民问题、军费支出、救灾援助、儿童健康保险、医疗和《涉外情报监视法》。

上述议题中，民主党要求“绑定”讨论移民问题，并拒绝接受任何未与“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）计划挂钩的拨款法案。

中国国际经济交流中心交流部副部长袁幽薇说，特朗普在移民问题上立场强硬，把限制移民视为竞选目标和执政要务之一。他去年废除DACA，同时反对“绿卡抽签”和“连锁移民”等移民政策，“移民法案眼下成为两党协商拨款法案的关键”。

此外，上周传出的特朗普“粗暴”语言又给两党协商拨款法案蒙上阴影。

特朗普11日听取参议员介绍有关移民政策的提案时，谈到非洲和海地等国移民，质问美国为何要接收这些“粪坑”国家移民。这番话遭民主党和美国主流媒体抨击。

袁幽薇认为：“两党互信进一步下降，在如此紧迫的时间内达成长期开支方案的可能性大大降低。”

在中国人民大学国际关系学院副教授刁大明看来，特朗普用“粪坑”一词诋毁别国，这一言论或在今年秋天的中期选举中成为话题。“不过，民主党不会因此在拨款法案协商过程中彻底同共和党决裂，因为这将导致政府‘关门’，两党都会因此承受巨大的民意压力。”

【病根难除】

美国联邦政府因两党预算之争而关门并非新鲜事。国会研究所数据显示，自1977年以来，联邦政府总共停摆17次。

袁幽薇说，美国政府多次停摆，两党在最后期限来临之际仍无法就拨款达成一致，凸显美国政坛的“怪病”。

“从上世纪90年代以来，美国政党极化程度不断加深，不愿寻找中间方案并把妥协视作软弱。”袁幽薇说，两党把拨款法案作为“杀手锏”，迫使对方妥协退让，把党派斗争凌驾于国家利益之上。

此外，选举政治成为美国政坛“指挥棒”，总统和议员都患有“政治短视病”，所有行为都围绕选举展开。两党眼下就拨款法案展开的谈判磋商，也着眼于中期选举。

在刁大明看来，国会难以通过综合拨款法案，归根到底是两党就政府职能角色的争执。“美国财政议题就像一个筐，什么问题都可以往里装。国会两党争的不仅是联邦政府的钱该怎么花，更是政府要做什么。”（王逸君）（新华社专特稿）

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