塔吉克斯坦驻华大使：“全面战略伙伴关系”将继续推动塔中关系高水平发展

“塔中两国将在‘全面战略伙伴关系’基础上，继续深化和发展两国关系，这符合两国人民的共同利益，将推动地区和平与稳定。”塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达16日表示。

当天,塔吉克斯坦驻华大使馆就2017年塔中两国合作成果和2018年发展展望举行例行媒体见面会，达夫拉特佐达在会上发表了讲话。

达夫拉特佐达说，塔吉克斯坦重视同中国进一步扩大和深化睦邻友好关系。塔中两国作为平等的合作伙伴，为维护地区安全与稳定进行了多方面的合作，符合两国人民愿望，符合两国共同利益。两国的务实合作不断深化，不断注入新的生机和活力。

“2017年，塔中两国关系秉承互利友好的精神继续蓬勃发展。”达夫拉特佐达告诉记者。2017年前三季度塔中两国贸易额超过9.8亿美元，2017年底超过10亿美元。

2017年是塔中两国建交25周年，两国领导人多次会面并举行了卓有成效的会谈。“去年，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙阁下对中国进行了国事访问，出席了金砖国家领导人厦门会晤期间举办的新兴市场国家与发展中国家对话会。这无疑有助于两国加强政治互信，深化安全、经济、人文等领域的互利合作，促进战略协作与互动。”达夫拉特佐达说。

在拉赫蒙总统访华期间，两国元首决定将塔中关系提升到“全面战略伙伴关系”的新高度。双方还决定，进一步推进“一带一路”建设同塔2030年前国家发展战略深度对接。此外，两国还签署了《中塔合作规划纲要》及科技、农业、能源、基础设施建设、人力资源，媒体等领域的合作文件。

2017年，塔中两国在人文交流领域也取得了积极的进展。达夫拉特佐达介绍说，为隆重庆祝塔中两国建交25周年，双方组织开展了一系列学术、经贸、青年和文化活动，双方举行文化展示和各类图片展，推动实现了双方40多个高级代表团的互访交流。

谈到对2018年塔中两国合作前景的展望，达夫拉特佐达表示，政治、经济领域合作仍是两国合作的主基调，两国关系建设性发展势头会继续保持下去。此外，塔方还希望在旅游领域与中方进行更为广泛的合作。

“塔吉克斯坦气候宜人、风光旖旎，有足够多的机遇发展生态、医疗、休闲、登山、打猎等旅游项目。”达夫拉特佐达说，“我们向包括中国在内的80多个国家简化签证制度，推出电子签证。中国企业和投资者也可以在互惠互利的基础上，积极参与塔旅游基础设施建设和发展。”

在媒体见面会的最后，达夫拉特佐达还高度评价了中共十九大的重大意义和世界影响。他表示，中国共产党在新中国成立及全面发展成为世界大国的过程中做出了伟大贡献，在中国共产党的坚强领导下，中国实施了许多经济，社会和政治领域的宏伟改革计划。大会成果将为中国进一步可持续发展指明方向。（记者 黄河）

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