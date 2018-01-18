战机“拦截”客机？卡塔尔断交风波上演新剧情

阿拉伯联合酋长国民航部门16日指认卡塔尔战机在巴林领空“拦截”阿联酋客机，扬言要向联合国下属的国际民用航空组织投诉。卡塔尔对此坚决否认。

阿联酋民航总局局长赛义夫·苏韦迪向媒体介绍，两架阿联酋的航班客机15日各自降落巴林国际机场前，在空中均曾受到卡塔尔战机挑衅，对方故意飞近，客机机组人员和乘客都看到这危险一幕，机长认出战机的型号是“幻影”系列。

巴林国家电视台随后公布的一份雷达航迹显示，两架卡塔尔战机在一架阿联酋航空客机的下前方飞行，雷达屏幕弹出疑似撞机警告的橙色文字。暂不清楚战机逼近客机时两者之间的距离有多少。

巴林国家电视台公布的另一份航空地图显示，一架卡塔尔战机“贴着边”经过一架刚刚飞过的阿提哈德航空客机，当时两机在2.4万米的高空。

与苏韦迪所说有出入的是，巴林方面确认卡塔尔战机与阿联酋客机空中相遇的地点在卡塔尔以北的公海上空，而非巴林领空。

另外，阿联酋和巴林方面都未说明这两架阿联酋客机的航行路线是否经过卡塔尔领空。虽然阿联酋和巴林都对卡塔尔封锁空域，但卡塔尔并未采取对等报复措施。为省油，大部分飞往巴林的阿联酋客机通常借道卡塔尔上空。

涉及此事的阿联酋航空公司和阿提哈德航空公司均未作出回应。

卡塔尔政府通讯办公室当天晚些时候回应说，巴林国家电视台公布的图像“未经证实”，报道“完全不属实”，意在抹黑卡塔尔。

苏韦迪说，阿联酋将向国际民航组织投诉卡塔尔违反芝加哥公约，这份公约是国际社会规范民航活动的国际公约。

值得一提的是，卡塔尔已经早先于阿联酋向国际民航组织告状，指认阿联酋战机去年12月和今年1月两次侵入卡塔尔领空。阿联酋否认相关指认。

2017年6月，沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及四国以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对卡塔尔实施禁运封锁。卡塔尔政府坚决否认这一指控。科威特、美国、土耳其等国随后展开斡旋，但未取得进展。（王宏彬）（新华社专特稿）

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