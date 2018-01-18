“亲信干政”丑闻发酵 韩档案馆也有“黑名单”

韩国政府指派的一个专家组15日说，调查显示，前总统朴槿惠执政时期的韩国国家档案馆也拟定了一份“黑名单”，上榜人员在一系列人事任命中受到打压。

随着2016年朴槿惠“亲信干政”丑闻发酵，有爆料称朴槿惠政府制定“文化界黑名单”打压异己，被列入名单的包括超过9000名艺术家、导演、作家等文化界人士。韩国总统府青瓦台最初否认存在这份名单，但文化体育观光部2017年1月改口承认，公开道歉并承诺避免类似事件重演。

根据最新调查，“黑名单”不止存在于韩国文化体育观光部，也存在于韩国国家档案馆。韩国《中央日报》16日援引一个专家组成员的话报道，他们在对国家档案馆的调查过程中发现诸多问题，因此要求检方继续深挖内幕。

担任专家组组长的韩神大学名誉退休教授安炳宇（音译）15日在一次新闻发布会上说：“我们找到的证据显示，国家档案馆将一些人员排除在（可任用名单）之外并向相关内阁长官报告过此事。但受制于本次调查的权限，我们无法确认‘黑名单’所列的20人具体是谁。”

嫌疑矛头指向曾于2014年10月至2016年2月担任韩国国家档案馆馆长的朴东勋（音译）。调查显示，朴东勋2015年3月26日向时任行政安全部长官郑宗燮递交过一份“黑名单”，上面罗列了20名与朴槿惠政府“唱反调”的专家学者，以便今后给他们“使绊子”，让他们无法顺利出任政府相关委员会职务。

此外，专家组在调查韩国国家档案馆的过程中，也发现李明博政府的一些违规操作，预计检方将对此展开更深入调查。

2017年9月，韩国文化体育观光部宣布，把针对朴槿惠政府“文化界黑名单”一事的调查范围扩大，李明博政府的可疑案例也纳入调查之列。同月，韩国国家情报院一个工作组证实，李明博政府拟定的“文化界黑名单”包含至少82名左翼人士，包括喜剧演员、小说家、影视演员、电影导演和歌手。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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