美联储“褐皮书”显示美国经济继续温和扩张

美国联邦储备委员会１７日发布的全国经济形势调查报告显示，去年１１月底至今年１月初，美国经济继续温和扩张，整体就业市场收紧，但薪资上涨仍然温和。

美联储当天发布的报告是根据下属１２家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，１１个辖区报告经济适度或温和扩张，达拉斯储备银行辖区报告经济强劲增长，全国普遍对２０１８年经济前景感到乐观。

报告说，多数地区非汽车类零售增长，制造商整体商业活动继续扩张，但住宅房地产市场活动仍受到抑制。

就业方面，多数地区就业市场收紧，要找到劳动技能合乎要求的工人面临挑战。一些地区制造业和建筑业用工需求增加，但整体薪资上涨仍然温和。

美联储每年发布８次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底，该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。美联储下一次货币政策例会将于１月３０日至３１日举行。

分析人士认为，最新的“褐皮书”显示美国通胀压力温和，美联储可以等到晚些时候再加息。市场人士普遍预计，美联储将在１月份的政策例会上维持利率水平不变。

美联储去年１２月发布的利率预测显示，如果美国经济增长符合预期，２０１８年美联储将加息３次。（记者高攀 江宇娟）

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