英国议会下院三读通过《退出欧盟法案》

英国议会下院１７日晚三读通过《退出欧盟法案》，将于月底交付上院表决。这份法案旨在将现有欧盟法律转换为英国国内法，为英国“脱欧”后的法律承接做准备。

下院议员当晚以３２４票支持、２９５票反对的投票结果，通过了这一法案。按议会立法程序，该法案将于月底在上院进行表决，通过后经女王批准才能成为法律。分析人士认为，上院议员可能仍将对此提出修正案，并发回下院重新表决。

英国脱欧事务大臣戴维·戴维斯在法案通过后称这是一个“历史性的”决定，他认为通过这项法案对确保英国最后顺利脱离欧盟至关重要。

反对党工党的影子脱欧事务大臣基尔·斯塔默表示，该法案仍然存在不少缺陷，无法达到其设定的目的，他指责保守党强行否决了反对党议员提出的所有修正案。

去年９月，英国议会下院曾原则通过《退出欧盟法案》。但按议会立法程序，该法案于１１月进入逐条细读及委员会审查阶段，其间各方增加了数百条修正意见和新增条款。经过下院的数次投票，反对党方面提出的所有修正条款和新增条款均遭否决，唯一获得通过的一条修正案是由保守党议员提出的，要求英国政府与欧盟签订最终“脱欧”协议前需经议会表决通过。

《退出欧盟法案》也称《大废除法案》，它将废除英国议会在１９７２年制定的《欧洲共同体法案》。《欧洲共同体法案》确立了欧洲共同体（欧盟的前身）法律在英国的直接或间接适用、当两者法律冲突时欧盟法优先等原则。（记者梁希之）

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