法国自助游小贴士：增强安全意识 采取防范措施

春节假期降至，出国旅游过大年渐成风尚。中国驻法国使馆和旅游业内人士提醒来法游客增强安全意识，采取防范措施，并在入境、交通等环节提前做好准备。

根据中国驻法使馆近日发布的安全提醒，近期有多名中国游客在巴黎市区入住酒店遭遇入室盗窃，蒙受财产损失。使馆提醒来法中国公民选择有保安、监控等安全防范设施的酒店，利用酒店房间保险箱妥善保管个人财物和身份证件，并留存护照、签证复印件以备不时之需。

接待中国游客近２０年的法国文华旅行社董事长李晓彤提醒游客，预订酒店时务必留意地理位置：“部分酒店虽名义上位于巴黎市内某‘安全’区，但实际位置可能已接近郊区，安全形势堪忧。”她建议自由行游客咨询当地旅游服务机构，提前确认酒店位置。

在入境、交通等环节，游客也需提前了解相关信息，做好准备工作。中国驻法使馆网站提醒说，法国边防警察通常会查验入境外国公民的旅行证件及入境相关证明材料，所持材料不符合要求的外国公民将被拒绝入境。记者近期在巴黎戴高乐机场入境时看到一持旅游签证的中国游客因未携带返程机票而被扣留，建议游客提前了解和备齐入境所需材料。

鉴于目前不少中国来法游客选择自驾游，李晓彤说，巴黎市内道路偏窄，有不少单行道，建议选择自驾游的游客提前做好功课，熟悉法国交规。

不少中国游客在法国有购物需求，李晓彤说，目前法国不少商场均支持银联卡、支付宝等支付方式，游客可避免随身携带大量现金，在人流密集场所注意看管好随身物品。

此外，游客来法前可下载由巴黎警察局、巴黎大区旅游局以及巴黎市政府推出的中文版《巴黎旅游安全指南》，指南详细介绍了针对游客的作案手段，提醒游客保持警惕。

如遇紧急情况，应第一时间向法国警方报案并联系中国驻法国使馆。法国全国报警电话为（００３３）１７，驻法使馆领保电话为００３３－１５３７５８８４０。（记者张曼）

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