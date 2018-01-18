开放的中国，带给世界更多机遇

2017年1月17日，国家主席习近平出席世界经济论坛2017年年会开幕式，并发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲。在回顾2017年的世界政治经济格局时，英国剑桥大学政治与国际关系学院资深研究员马丁·雅克如此定义：“我们应当铭记，2017年始于习近平主席在瑞士达沃斯世界经济论坛上的演讲。”在他看来，美国对外政策的变化让世界对中国在全球问题上的立场和主张充满兴趣。在逆全球化声浪中，全球特别是欧洲人从未如此热切地渴望倾听一位中国领导人的演讲，“习近平主席演讲的主要观点迅速传遍世界，并被视为对经济全球化的标准界定，将之称为新的全球共识也毫不为过”。

“每个人都很欣赏中国关于全球化的主张和承诺”

不少人清晰记得一年前在瑞士小镇达沃斯那激动人心的一幕幕。

“让经济全球化的正面效应更多释放出来，实现经济全球化进程再平衡。”欧洲复兴开发银行经理哈里·博伊德至今能复述习近平主席主旨演讲中的精彩内容。

“为了聆听习主席的演讲，那天上午我提前了大概一个小时从会场附近的酒店前往主会议厅。当我到达时，会议厅门口挤满了等待进场的听众。进去后我发现，不止会议厅门口挤满了人，就连通往主会议厅的过道里也挤满了等待的人群。”博伊德说。

博伊德是幸运的，当天他顺利进入主会议厅，得以现场聆听习主席的演讲。据年会工作人员介绍，当天进入会议厅的人数控制在1700人左右，出于安全因素，许多后来者不得不被拦在门外。

“‘这是最好的时代，也是最坏的时代’，习主席用英国文学家狄更斯小说中的名句作为开篇，这也是我们目前所处世界充满矛盾的现实写照。”博伊德说，习主席从历史角度看到经济全球化带来的好处，但也承认经济全球化是一把“双刃剑”，确实带来了新问题，需要我们适应和引导，消解其负面影响。“这是充满辩证力量的哲学思考，使人信服。”

“每个人都很欣赏中国关于全球化的主张和承诺，” 世界经济论坛主席施瓦布评价说。

巴基斯坦媒体与交流研究所所长、资深中国观察家瓦力·扎希德赞赏习近平主席为解决世界经济发展面临的挑战提供的全面、包容的“中国方案”，认为这展现了中国作为一个负责任大国的担当。

“在历史转折关头，当美国摒弃多边主义和全球合作理念，转向‘美国优先’时，中国主张建设开放型世界经济，在开放中分享机会和利益、实现互利共赢。”乌克兰中国商会执行主席鲁斯兰·奥西边科认为习近平主席达沃斯演讲具有里程碑意义。

乌兹别克斯坦世界经济和外交大学现代冲突和安全研究室主任乌卢格别克·哈桑诺夫十分赞赏习近平主席坚定不移发展全球自由贸易和投资、旗帜鲜明反对保护主义的立场。“部分国家采取的贸易保护主义做法只顾及自身利益，短视且不负责任，不利于营造公平合理的国际经贸合作环境。实践证明，唯有开放共赢、平衡互惠的发展模式，才能化解矛盾，助推世界经济走出困境。”

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯认同习近平主席关于全球增长动能不足和发展失衡的判断：“不同国情、地缘和历史等因素，造成各个国家和地区经济社会发展存在不小差距。同一片天空下，一些人享受着最现代化的生活，另一些人却还在为温饱发愁。”马丁内斯说，习近平主席提出的“打造开放共赢的合作模式”正是实现持续增长和平衡发展的一剂“良方”。

“中国模式的成功实践让西方无法视而不见”

“中国经济要发展，就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳”“我们呛过水，遇到过漩涡，遇到过风浪，但我们在游泳中学会了游泳”。习近平主席坦诚描述中国在与世界经济互动过程中的探索，视中国主动融入世界经济为正确的战略抉择。的确，改革开放走过近40年，中国取得的成绩可圈可点：国内生产总值增长到80万亿元，稳居世界第二；社会养老保险覆盖9亿多人，基本医疗保险覆盖13.5亿人，贫困发生率下降到4%以下；科技创新、重大工程建设捷报频传；过去5年，经济年均增长7.1%，对世界经济增长贡献率超过30%……

“中国赢了。”美国《时代》杂志亚洲版封面上，象征五星红旗的红黄底色上用中英文这样写着。其文章历数中国在经济、政治、社会等领域取得的骄人成就，认为今天中国的政治和经济制度比二战后主导国际体系的美国模式更为完备，甚至更可持续。美国世界粮食奖基金会主席肯尼斯·奎因认为，这是因为“中国模式的成功实践让西方无法视而不见，让其他国家无法置身事外”。

哈桑诺夫认为，中国取得的辉煌成就证明，在经济全球化的大背景下，只有以更加开放、包容的姿态，主动融入世界经济进程，积极寻找适合自身发展需要的开放型经济模式，才能适应形势，取得成功。更重要的是，“中国以自身的成功实践，改变了西方经济学家对市场和经济规律的认识，更打破了只有西方模式才是适合的发展模式的所谓‘共识’，这是对世界作出的不可替代的贡献”。

哈萨克斯坦“光明道路”党主席佩鲁阿舍夫表示，与中国的合作为哈萨克斯坦带来了资金、技术和发展新机遇。中国先进的发展理念，深刻影响了哈萨克斯坦经济社会发展，特别是通过“一带一路”框架下的产能合作，降低了生产成本，提升了产品竞争力。

“中国真诚希望世界各国从自身发展中受益”

“中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。”在达沃斯，习近平主席用“四条道路”自信地向世界介绍中国的同时，也展示了中国愿与世界其他经济体合作共赢的诚意。

“柬埔寨从中国的开放包容发展中受益良多。”柬埔寨内阁办公厅副国务秘书康富表示，中国为柬埔寨带来规模巨大的投资；中资公司在柬埔寨创办的企业给当地创造大量就业机会，而且毫无保留地向柬埔寨工人传授技术。随着中国居民收入不断增长，来柬埔寨度假旅游的中国游客数量持续攀升，这些都为柬埔寨改变贫困落后面貌提供了大力支持。在他看来，中国愿与其他国家共享发展成果，真诚希望世界各国从自身发展中受益，这是世界上如此多国家支持和响应中国倡议的原因。

去年5月，中国成功主办“一带一路”国际合作高峰论坛，29个国家的元首和政府首脑，140多个国家、80多个国际组织的1600多名代表出席，达成270多项合作成果，形成合力推进“一带一路”建设的全球共识。来自中国的“一带一路”倡议，成效惠及世界。

哈桑诺夫认为，“一带一路”框架下的各种务实合作项目，给中亚国家带来了深刻变化。乌兹别克斯坦正在实施平安城市计划，根据该计划，首都塔什干及多个重点城市有意引进中国的视频监控系统，“因为我们都知道，中国的设备质优价廉、功能强大”。“一带一路”倡议还彻底激活了中亚各国的地缘优势。不久前开通试运行的中吉乌货运公路虽然只有短短950多公里，但却大幅缩短了沿线国家的货物运输时间，降低了运输成本。“期待中吉乌铁路尽早全线通车，为沿线各国人民造福。”

墨西哥国立自治大学中墨问题研究中心主任杜塞尔指出，2005年至2016年间，中国在拉美地区的基建项目近百个，总额超过550亿美元，为弥补拉美国家基础设施建设投资缺口作出巨大贡献。

当前，中国正处于一个大有可为的历史机遇期。中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。只要我们携手努力，共同担当，世界的未来将更加美好。

（本报北京、布鲁塞尔、伊斯兰堡、基辅、阿拉木图、墨西哥城、华盛顿、金边、曼谷1月16日电 记者王新萍、吴刚、徐伟、谭武军、周翰博、王骁波、张朋辉、张志文、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 03 版）

(责编：徐祥丽、常红)