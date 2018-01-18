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一月十六日，中国第三十四次南极科考队成功将三台大型工程装备运上南极恩克斯堡岛。图为“雪龙”号船载起重机将履带吊车吊上驳船，准备运往恩克斯堡岛。（记者 白国龙摄）
中国建筑在俄罗斯“圈粉”
俄罗斯联邦大厦A塔项目、圣彼得堡斯多克曼涅瓦商业中心、莫斯科郊外的中共六大会址修复工程、莫斯科中国贸易中心项目……中国建筑集团有限公司（以下简称中国建筑）深耕俄罗斯市场12年，克服施工标准不同、施工条件不利等困难，完成了一项又一项质量过硬、广受赞誉的建筑项目，成为中国企业在俄罗斯的亮丽名片。
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钟声：任何“政治傲慢”都是愚蠢的
近日，美国连锁酒店万豪国际集团被发现在发给中国会员的邮件中，将中国香港、澳门、台湾、西藏等地区列入“国家”一栏。此后还有媒体曝出，万豪酒店在美国社交网站推特上为一个“藏独”团体账号“点赞”。中国民众对此表示了强烈不满，国际舆论场也十分关注。继万豪之后，美敦力、达美航空等在华经营的跨国企业也因相同原因，受到舆论的严厉批评。
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万人"父母相亲会"
舌尖上的年味记忆