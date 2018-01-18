美加以“联合国军”名义办会是冷战思维

1月17日外交部例行记者会上，有记者问：1月16日，加拿大和美国召集一些当年朝鲜战争“联合国军”出兵国，在温哥华共同举办朝核问题外长会。会议呼吁国际社会对朝进行最大程度的施压。中方对此有何评论？

发言人陆慷说，美国和加拿大作为会议发起国，以所谓“联合国军”参与国名义办会明显是冷战思维，只会在国际社会制造分裂，损害推动妥善解决朝鲜半岛核问题的共同努力。在没有半岛核问题重要参与方与会的情况下召开此类会议，无法推动问题的妥善解决。处理、解决半岛核问题主渠道仍应是六方会谈的框架和联合国安理会。正因如此，这个会议的合法性和代表性遭到国际社会广泛质疑。

他表示，各方应珍惜当前朝鲜半岛局势出现的难得缓和局面，支持朝韩改善关系的努力，在缓和局势、推动对话方面多下功夫。实践证明，一味施压和孤立的做法只会适得其反。（记者 闫子敏）

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