波兰要“脱欧” 可能性不大

据法新社报道，欧洲理事会主席、波兰前总理唐纳德·图斯克日前表示，对于波兰执政党法律与公正党来说，留在欧盟的好处可以归结为一点，即收支平衡。如果有一天波兰给欧盟缴纳的“会费”，即预算认缴份额，超过所获拨款，波兰可能会步英国后尘，寻求脱离欧盟。

利益受损影响波欧关系

据英国路透社报道，欧盟即将就下一个7年财政预算展开谈判，并解决英国“脱欧”后带来的预算缺口问题。

据悉，欧盟预算主要来源于成员国，也用于成员国，其中英国是预算的主要“贡献国”，波兰则是欧盟基金的最大受益国。欧盟委员会负责预算的委员京特·厄廷格日前表示，预算缺口将由成员国新增缴纳金额和缩减预算开支来填补。波兰对该计划表达了强烈不满，并警告说这种减支措施“太简单”。

除了预算削减外，波欧还在难民“分摊”计划、波司法改革等问题上存在分歧甚至对抗。以波兰为首的中东欧国家反对欧盟按照配额接收难民的方案。2017年12月底，欧盟委员会以波司法改革违反欧盟的法治原则为由，建议启动《里斯本条约》第7条的惩罚条款，暂停波在欧盟机构以及事务中的表决权。波兰指责欧委会决定带有政治色彩且不合法。

“波欧关系处于历史最低水平”，欧洲媒体担忧波兰有可能成为继英国之后下一个“脱欧”的欧盟成员国。分析认为，如果波兰不是欧盟基金受益国的话，其“脱欧”动机将随之增大。

此消彼长导致矛盾重重

波欧关系紧张的背后，是双方长久以来矛盾的累积和爆发。

近年来，波兰等中东欧国家经济实力逐渐增强，在国家政策和利益上更加注重自主权和话语权。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报采访时表示，波兰在不久的将来会成为欧盟预算的“贡献国”，而不是现在的“受益国”，这个转变将使得波兰在欧盟内的话语权逐渐上升，拥有更多讨价还价的能力，这是波欧矛盾的根本原因。

波执政党法律与公正党上台以后，在很多政策和机制方面上进行了调整，而这些变化和欧盟发生了冲突，导致波欧矛盾越来越多。有分析人士把这解读为双方价值观的分歧，如波司法改革就在一定程度上触及到了欧盟所坚持的政治原则和价值观。

“现在对于波欧来说，主要的问题是矛盾公开了，而且双方都坚持自己的立场，不愿妥协。”崔洪建表示，一直以来，西欧大国享有更多话语权，并将其意志上升为欧盟的意志，波兰对此抱有不满。“波欧矛盾，很多时候是波兰和西欧国家的矛盾。”

斗而不破勿使矛盾激化

欧盟内部的“东西方”矛盾激化，对于目前前途未卜的欧洲一体化进程来说并非幸事。现任欧盟轮值主席国保加利亚希望波欧关系在走入“死胡同”前能够“急刹车”，不要发展到成员国就《里斯本条约》第7条进行表决的地步。

崔洪建认为，目前，波兰还能从欧盟拿到不少好处，而且当初波兰加入欧盟的一个考虑，是要应对来自俄罗斯的威胁，因此在这个因素还存在的情况下，“从短期或从中期来看，波兰还是会和欧盟保持一种既斗争又不破裂的关系。”

分析认为，受大国博弈以及美国在欧政策等外部因素的影响，西欧国家并不完全信任后期加入欧盟的中东欧国家，认为它们无论是在观念上还是利益上，都和欧洲其他国家的融合度不是那么深，而这种单向的不信任渐渐发展为双方的互不信任。

崔洪建认为，未来波兰是否有“脱欧”的可能性，取决于欧盟怎么做，即能否改善此前西欧大国主导欧盟的治理方式，并在体现成员国的主张和维护欧盟团结与合作之间找到一种平衡。这对于欧盟来说，是一个很大的课题。如果处理不当，“那么波兰就会成为一个潜在的有‘脱欧’倾向的国家。”（陈秋圆）

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