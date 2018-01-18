联合国秘书长呼吁维护伊核协议

新华社联合国１月１７日电（记者尚绪谦）在伊朗核问题全面协议实施两周年之际，联合国秘书长古特雷斯１７日通过发言人迪雅里克发表声明，呼吁维护伊核协议。

声明说，秘书长坚信伊核协议是确保伊朗核计划仅限于和平目的的最佳途径，是核不扩散和外交领域的重大成果，为地区和国际和平与安全作出了贡献。秘书长注意到，国际原子能机构已数次确认伊朗根据协议履行了与核问题有关的承诺。

声明还说，秘书长呼吁通过协议规定的机制来解决与伊核协议执行有关的关切。秘书长认为，与该协议不直接相关的问题应该不带偏见地加以解决，以维护协议及其成果。

美国总统特朗普１２日宣布，将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期，并要求修改协议条款，增加限制伊朗导弹项目等内容。他表示，若不能达成美国期待的协议，美国将退出协议。伊朗方面则坚称，不会就伊核协议重新谈判。

２０１５年７月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗将限制其核计划，国际社会则将解除对伊制裁。该协议于２０１６年１月１６日正式实施。

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