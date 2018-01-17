开学第一天便无学可上-南非部分省份教育资源紧缺

人民网约翰内斯堡1月17日电 （王磊）1月17日，南非的学龄儿童迎来开学的第一天，但是在豪登省和西开普省，有40000名儿童无学校可去，因为这两个省份的公立学校没有足够的空间容纳他们。

学生家长纷纷抱怨既然自己交了学费，就应该让自己的孩子有学上，并且有权利指定学校。但实际情况是这两个省份公立学校教育资源不足，而私立学校的学费又让普通家庭负担不起。

西开普省教育部门统计，全省依然有11249名学生需要被安置，其中大部分在1年级和8年级之间，而且这个数字后续还会增加。

该部门发言人杰西卡·谢尔弗（Jessica Shelver）说，过去五年来，已有超过15万名学生迁移到西开普省，这给学校系统带来了巨大的压力。她表示，由于全省教育经费没有跟上学生人数增长的速度，教育资源的建设也因此落后了。

豪登省教育部门发言人史蒂夫·马博纳（Steve Mabona）则表示，他们预计这周还将有15000至20000个全新的申请，因为许多家长根本没有把他们的子女送进学校。教育部门建议家长分别前往豪登省不同地区，寻找依然有空间的学校。

根据2014年的数据，当时预计豪登省需要建立160所学校以弥补教育资源缺口。截至去年，只建成了20所新学校。而在西开普省，自2009年以来共建成了100所新学校。

而教师资源短缺也是一项令人头疼的问题。西开普高中的高考合格率在现任校长的管理下从2016年的64.4％提高到2017年79.5％，但是这名校长也表示目前缺少合格的教师。另外一所高中的校长弗里斯（Leopold Vries）则强调他们需要政府机构提供支持。“我们需要政府支持培养更多教育工作者，我们现在有1000名学生，迫切需要更多的科学和数学专业的教师。”

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