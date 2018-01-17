沙特国王指示向也门央行存入20亿美元以拯救也门经济

新华社利雅得１月１７日电（记者 王波）沙特阿拉伯国王萨勒曼１７日指示沙特央行向也门央行存入２０亿美元，以拯救受战争拖累而濒于崩溃的也门经济。

沙特通讯社当天援引萨勒曼的话报道说，这笔存款将用于稳定也门经济和金融形势，支撑也门货币，改善也门人民生活。

一名不愿透露姓名的沙特政府人士对新华社记者说，这笔存款不是贷款，可被视作援助。自２０１５年３月沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动以来，沙特已累计向也门央行存入３０亿美元。

自２０１４年也门反政府的胡塞武装与沙特支持的也门政府军持续冲突以来，也门里亚尔大幅贬值，也门经济面临崩溃，当地的人道主义状况急剧恶化。根据联合国公布的数字，目前也门有超过２０００万人需要紧急援助，其中７００多万人面临饥饿威胁，依赖国际救援物资维持生存。

也门总理艾哈迈德１６日发表公开信，呼吁国际社会向也门提供援助。

２０１４年９月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。２０１５年３月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动打击胡塞武装。目前，胡塞武装仍占据包括萨那在内的大部分北方领土，而沙特支持的也门政府军则控制着也门南方大部分地区。

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