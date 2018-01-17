美国体操性侵案受害者称父亲为此而自杀

美国体操性侵案丑闻近日持续发酵，一位受害人16日表示，自己的父亲因无法接受孩子惨遭前美国体操队队医纳萨尔魔爪侵犯的事实而自杀身亡。

近一年以来，令人震惊的性侵丑闻席卷美国体操界，据报道有数百名美国青少年体操运动员曾被教练或是体操协会工作人员等成年人性侵。随后不断有受害者站出来指控嫌疑人，这其中对于纳萨尔的性侵犯指控就超过100多起，其中还包括拜尔斯、道格拉斯等数位知名奥运体操冠军。

针对纳萨尔的量刑听证会目前正在美国密歇根州首府兰辛举行，一位名叫斯蒂芬斯的受害人在听证会上说，纳萨尔曾是自己家族的朋友，但纳萨尔在斯蒂芬斯6岁的时候就开始对她进行性骚扰，而当斯蒂芬斯将此事告诉父母的时候，“纳萨尔说服了父母，让他们相信是斯蒂芬斯在撒谎”。

“小女孩不会永远是小女孩，她们总有一天会长大成人，总有一天会来惩罚恶人。”斯蒂芬斯说。

斯蒂芬斯说，当父亲意识到自己的孩子真的遭遇惨剧的时候，他无法原谅自己而最终选择了自杀。

针对纳萨尔的听证会将进行四天，有包括斯蒂芬斯在内的近100名女性出庭作证。现年54岁的纳萨尔目前已经被判入狱60年，他或将因后续的性侵指控而被判终生监禁。（记者 王集旻）

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