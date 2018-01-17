流弹乱飞 驻韩美军暂停射击训练

韩国国防部15日说，驻韩美军罗德里格斯训练场附近区域再次发现流弹后，驻韩美军已宣布暂停在这一训练场举行射击训练。

本月3日，位于京畿道抱川的一处韩国军队营地附近发现多枚流弹。按韩国媒体说法，这些流弹显然是驻韩美军在附近的罗德里格斯训练场进行射击训练所致。罗德里格斯训练场位于韩朝非军事区以南约30公里处。

按韩国国防部的说法，韩美双方对这起事件展开了联合调查。调查结束后，美军第8集团军指挥官迈克尔·A·比尔斯和第2步兵师指挥官D·斯科特·麦基恩向韩国国防部高官介绍了相关情况以及美军将采取的安全措施。

不过，调查的详细情况并未对外公布。

韩国国防部说，驻韩美军接受了韩方要求，决定暂停在这处训练场举行所有射击训练，直到安全措施得到加强。

韩国媒体解读，这一动向证实了流弹确实来自驻韩美军训练场。

罗德里格斯训练场近来频发安全事件，使附近居民忧心忡忡。去年11月，一枚不明弹壳落入一户居民家的锅炉房，毁坏屋顶，所幸没有造成人员伤亡。

美国自1953年来一直在韩国派驻军队，现阶段在韩驻军约3万人。驻韩美军不仅出现流弹事件，还被指污染环境，引发环保组织和民众批评。其中，驻韩美军龙山基地周边区域自2001年以来曝出石油泄漏以致污染土壤和地下水的丑闻，引发首尔市民团体担忧。

首尔市政府曾于2016年进行一项内部检测，结果显示龙山基地附近地下水的苯浓度达到每升8.811毫克，超标587倍。

过去几年间，韩美曾对龙山基地附近污染情况联合展开数次实地调查，但韩国政府只公布了部分调查数据，拒绝公开完整的调查报告。韩国市民团体多次批评首尔政府对环境污染一事态度暧昧，同时指责驻韩美军缺乏透明度、逃避环保责任。（张旌）（新华社专特稿）

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