法青年地铁站遇害 案发视频流传网络引燃其母怒火

【环球网综合报道】法国当地时间1月12日下午，在巴黎市中心RER地铁夏特雷-大堂站(Chatelet-Les-Halles)，22岁的年轻男子安迪(Andy)遇害身亡。事发时的情景被人录制下来，并在社交媒体上流传。据“法国资讯”1月16日援引法新社报道，安迪的母亲琳达 布丽吉特(Linda Brigitte)在接受媒体采访时，对此表达了自己的怒火。

琳达 布丽吉特在接受媒体采访时表示，她对儿子被害的视频在网上传播感到十分愤怒。她说到，那些录像的人将视频分享到YouTube、Snapchat、Facebook、WhatsApp等社交媒体上，却没有一个人向她儿子伸出援手。她表示这种行为“丧失人性”。

据悉，案发后，杀害安迪的嫌疑人随即在现场附近被逮捕。这名嫌疑人已在接受精神疾病方面的治疗。

报道指出，安迪被杀害一事在线下和线上同时引发愤慨，但人们也对此展示出团结一致的行动。线上集资平台Leetchi在48小时内就筹集1.4万欧元(约合人民币11.02万元)，这笔钱将用作运送安迪的遗体。(实习编译：曹洁春 审稿：王莉兰)

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