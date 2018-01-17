美钢铁工人工会抱怨特朗普未能帮助保护工作岗位

【环球网综合报道】据美国大全新闻网1月16日报道称，美国钢铁工人联合会(USW)主席16日接受媒体采访时，抱怨特朗普并未履行竞选时承诺并保护该行业工人的就业机会。该工会主席利奥·杰拉德甚至称，钢铁工人对此“极度失望”。

杰拉德是在接受美国有线电视新闻网采访时表达上述看法的。他说，在某种程度上，美国工人现在的境况比一年前更糟糕，特朗普自从上任以来，并没有采取任何措施保障美国工人的工作。

“我们对此感到非常失望，也非常沮丧。”杰拉德说。据报道，去年4月当特朗普宣布要对从中国以及其他国家进口来的钢铁和铝进行调查并预计将于夏天采取行动时，他就在总统身边。

然而，报道称，特朗普政府并未采取任何有关调查的行动。尽管特朗普仍在谴责中国的贸易行为，并在他的国家安全战略中强调中国对美国所构成的“经济威胁”，但特朗普政府并没有给出应对这一问题的全面计划。

此外，据美国媒体日前报道，美国商务部长罗斯1月11日正式向特朗普总统提交有关进口钢铁产品是否损害美国国家安全的调查报告，但并未透露调查结果。但美国智库R街研究所日前发布研究报告说，进口钢铁产品不对美国构成国家安全威胁，如果特朗普政府采取进一步的钢铁进口限制措施将是“经济政策和战略失误”。(实习编译：曾桂发 审稿：谭利娅)

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