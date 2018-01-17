挪威拟2024年前全面禁止皮草农场营运

【环球网综合报道】据香港“东网”1月17日报道，挪威政府15日表示,将于2024年或之前全面禁止所有皮草农场营运，成为第14个执行有关措施的国家。动物权益组织对此表示支持，但皮草农场业者认为这样会扼杀工人的生计。

据报道,挪威目前有340个皮草农场，每年饲养近100万只狐狸和貂，它们会被关在狭小的笼内，最终会被人用电击或毒气杀掉，以取出皮毛制作皮草。这个过程常被指血腥和不人道。

对于该措施，支持者和反对者各抒己见。动物权益组织对禁令表示高兴，认为杀死动物取得皮草的行业十分残忍和过时。而挪威皮草农场业者则指，农场严格遵守对待动物的规例，每年营业额约5亿挪威克朗(约合人民币4.1亿元);又指业界雇佣约400人，担心他们会因禁令而失业。(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)

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