法国警方为确定一谋杀案凶手采集286名女性DNA

【环球网报道 记者 王战涛】据法国《费加罗报》1月16日报道，法国南科西嘉省检查官埃里克 布亚尔(Eric Bouillard)当日称，当地警方为破获一起谋杀案，将采集286名女性的DNA样本，希望从中找出真凶。

2016年1月18日，南科西嘉省首府阿雅克肖一名叫文森特 多拉多(Vincent Dorado)的33岁男老师在宿舍被枪杀。警方在调查过程中获取了一个疑似为凶手的女性DNA样本，并将其和死者身边的女性亲属及朋友进行了比对，但并未发现可疑目标。

布亚尔称，警方希望进一步扩大对比范围，将第二轮排查目标锁定为这位男老师在工作中接触过的286名女性。

据悉，这286名女性都是成年人，其中有40人是死者的同事，包括老师、教务人员和秘书，其余均为死者学生的母亲。针对这些人的DNA排查将一直进行到3月份，所有对比不上的DNA样本和检测数据都将在事后被销毁，不会进行存档。

(责编：樊海旭、常红)