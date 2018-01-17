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美驻俄大使：对俄新报告不代表美对俄追加新制裁

2018年01月17日15:57  来源：新华网
 

美国驻俄罗斯大使乔恩·亨茨曼日前表示，美国即将发布的“克里姆林宫报告”并不意味着美国将对俄追加新制裁。

亨茨曼１６日在出席素有俄罗斯“达沃斯论坛”之称的盖达尔论坛时表示，美国最晚将于１月２９日出台“克里姆林宫报告”，但这并非美国对俄追加的新制裁。美总统特朗普去年就签署了对俄制裁法案，这份报告的发布只是在落实相关制裁法案。

对于这番解释，俄经济学院教授、美国问题专家多姆林并不认可。多姆林认为，美国政府很早就表示准备对俄追加新制裁。

多姆林说，美此前对俄实施的制裁并没有产生预期效果，俄美两国关系不应该建立在制裁与反制裁的基础上。

特朗普２０１７年８月２日签署了一项针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国的制裁法案。根据法案内容，美国将以俄罗斯涉嫌干涉美国２０１６年总统选举和乌克兰危机等为由，追加对俄相关个人和实体的制裁。

有俄媒体日前报道称，美国将于近期追加新的对俄制裁，可能涉及接近俄权力高层的５０名商人及其亲属。俄罗斯外交部已多次表示，一旦美国对俄追加新的制裁，俄将采取对等措施，这是俄罗斯被动的选择。（记者吴刚）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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